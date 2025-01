Offerta speciale su Kaspersky Safe Kids: il parental control a 21,99€

Garantire un ambiente digitale sicuro per i propri figli è una delle priorità dei genitori di oggi. Kaspersky Safe Kids, il software di parental control sviluppato da Kaspersky, offre una soluzione completa per monitorare e proteggere i bambini online. Ora disponibile al prezzo scontato di 21,99€ all’anno (rispetto al prezzo originale di 27,99€), Safe Kids è un alleato prezioso per la sicurezza digitale delle famiglie.

Le funzionalità di Kaspersky Safe Kids che fanno la differenza

Kaspersky Safe Kids è progettato per aiutare i genitori a monitorare e gestire le attività online e offline dei propri figli. Tra le sue funzionalità principali troviamo:

Tracciamento GPS : tieni sempre sotto controllo la posizione di tuo figlio;

: tieni sempre sotto controllo la posizione di tuo figlio; Rapporti dettagliati : monitora l’uso di app, siti web e la cronologia di YouTube per comprendere meglio le abitudini digitali;

: monitora l’uso di app, siti web e la cronologia di YouTube per comprendere meglio le abitudini digitali; Avvisi in tempo reale : ricevi notifiche quando la batteria del dispositivo del bambino è quasi scarica;

: ricevi notifiche quando la batteria del dispositivo del bambino è quasi scarica; Filtro Web e blocco contenuti : proteggi i bambini da contenuti inappropriati online e limita l’accesso a siti o app specifiche;

: proteggi i bambini da contenuti inappropriati online e limita l’accesso a siti o app specifiche; Gestione del tempo: imposta limiti di utilizzo giornalieri per le app e pianifica i momenti in cui i dispositivi possono essere utilizzati.

Oltre alla protezione, Safe Kids offre strumenti per educare i bambini a un uso responsabile della tecnologia, grazie alla barra dei limiti visibile anche dai più piccoli, che incoraggia il rispetto delle regole impostate dai genitori.

Con il prezzo ridotto a 21,99€ all’anno, questo strumento offre una soluzione accessibile per garantire un’esperienza digitale protetta e guidata. È lo strumento ideale per ogni famiglia che desidera un controllo attento senza compromettere l’autonomia dei più piccoli.

Visita il sito ufficiale di Kaspersky, seleziona il piano annuale e approfitta dello sconto. Proteggi i tuoi figli e crea un ambiente digitale sicuro e sereno con Kaspersky Safe Kids.