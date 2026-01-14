Offerta Surfshark VPN: protezione TOTALE online a partire da 1,99€ al mese

Quando Surfshark VPN abbassa drasticamente il prezzo, una promozione di questo genere è difficile da ignorare. Chi naviga ogni giorno tra siti, app e servizi digitali può approfittare di tutti i servizi inclusi in Surfshark VPN a un prezzo ridotto: l’abbonamento, infatti, oggi è in offerta a partire da 1,99 euro al mese, con 3 mesi extra inclusi.

Una VPN veloce e globale per navigare senza limiti

Surfshark VPN mette a disposizione una rete composta da oltre 4.500 server basati su sola RAM, distribuiti in 100 Paesi. Un’infrastruttura che assicura connessioni rapide e stabili, migliorando la velocità di connessione e al tempo stesso rafforzando la tutela della tua privacy online.

Uno dei vantaggi più concreti di Surfshark VPN è la possibilità di utilizzare il servizio su dispositivi illimitati con un unico abbonamento. Computer, smartphone, tablet e altri dispositivi possono essere protetti tutti contemporaneamente. A ciò si aggiunge un’app facile da configurare.

Chi ha esigenze più specifiche può scegliere di effettuare l’upgrade a un IP dedicato. Inoltre, tra i piani in offerta, c’è Surfshark One: un pacchetto sicurezza completo, che include oltre alla VPN anche strumenti come Alternative ID, Antivirus, Alert e Search.

La promozione è interessante: a partire da 1,99 euro al mese, ottieni una protezione completa e tanti strumenti per la tua sicurezza online. Approfitta della promo Surfshark VPN e ricevi 3 mesi extra inclusi, più garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni,