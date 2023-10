Offerta Very Mobile: 120 Giga, minuti e SMS illimitati a un prezzo incredibile

Preparati a scoprire una tariffa mobile che cambierà la tua visione sulla telefonia. Very Mobile ti garantisce il risparmio che cerchi: pagando soltanto 5,99 euro al mese, disporrai di minuti e SMS illimitati, di giga di dati e risparmierai in più sull’attivazione della SIM e la spedizione, completamente gratuiti. Questa promo è soltanto per i clienti di Iliad, Postemobile, Coopvoce, Fastweb e altri.

Risparmio senza limitazioni: scopri le vantaggiose offerte di Very Mobile

Very Mobile offre l’opportunità di usufruire dei suoi servizi senza alcun vincolo contrattuali, costi o penali nel caso di disattivazione.

Puoi interrompere il servizio in qualsiasi momento senza incorrere in costi nascosti. Quando hai esaurito i tuoi Giga, l’accesso alla navigazione si interrompe, ma puoi ripristinarlo semplicemente toccando il pulsante “Rinnova” nell’app, e la connessione sarà subito attiva al prezzo solito mensile.

Ci sono molte modalità di ricarica del credito: puoi farlo prima di ogni rinnovo, oppure scegliere la ricarica automatica durante l’acquisto o dall’app in seguito.

Con la ricarica automatica, il prezzo sarà solo quello del rinnovo. Inoltre, Very Mobile ha molti servizi extra gratuiti come “Ti ho cercato,” “RingMe,” l’hotspot, e l’uso del pacchetto dati liberamente in Europa, in più ai minuti e ai messaggi già inclusi. Anche qui c’è la possibilità di accesso a 5,5 Giga in più senza costi extra.

Ti interessa l’offerta di Very Mobile? Acquistarla è semplice. Seguendo le istruzioni online, la tua SIM arriverà entro 5 giorni lavorativi tramite posta. SIM in mano, installa l’app Very e attivala con la verifica video.

Very Mobile ha offerte semplici senza costi nascosti che ti offrono super sconti, come l’offerta a soli 5.99 euro al mese per 120 Giga di dati, minuti e SMS senza limiti. Approfitta subito di questa offerta!

