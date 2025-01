Solo 1,99€/mese per la VPN più affidabile: Private Internet Access

Private Internet Access si definisce la VPN più affidabile sul proprio sito e le recensioni pubblicate dai tanti clienti che l’hanno già scelta sembrano confermarlo. Oggi puoi attivare l’abbonamento al servizio sfruttando l’81% di sconto sul piano biennale e ricevendo inoltre 2 mesi di accesso gratis. Al prezzo mensile di soli 1,99 euro è un ottimo affare. La sua rete globale può contare su migliaia di server collocati in 91 paesi del mondo.

Private Internet Access: offerta imperdibile per la VPN

Tra i vantaggi proposti dal servizio ci sono l’approccio 100% open source alla gestione della Virtual Private Network, la politica no-log per garantire che nessuna informazione sugli utenti sia mai salvata, elaborata o condivisa con terzi, il supporto tecnico attivo24/7 a cui rivolgersi in caso di necessità e le tante funzionalità incluse. Alcune di queste riguardano la disponibilità di un IP dedicato, l’implementazione di un antivirus per proteggere da qualsiasi tipologia di codice maligno, il blocco delle pubblicità eseguito in automatico e la compatibilità con tutti i dispositivi in circolazione: Windows, macOS, Linux, Android, iOS e altri ancora. Scopri di più sulla pagina dedicata.

È la soluzione adatta per tutelare la privacy di dati e la sicurezza degli account, così come per la navigazione anonima. Anche le prestazioni sono senza compromessi, adatte alla produttività, allo streaming dei contenuti multimediali in alta risoluzione e persino al gaming.

Ricapitolano, grazie all’offerta speciale in corso che propone lo sconto dell’81% rispetto al listino, puoi attivare l’abbonamento biennale alla VPN di Private Internet Access al prezzo mensile di soli 1,99 euro, ottenendo inoltre 2 mesi di servizio gratis. In più, se per qualsiasi motivo non ti riterrai soddisfatto, entro i primi 30 giorni potrai chiedere il rimborso completo della spesa.