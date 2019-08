La versione completa di Windows 10 Pro con la possibilità di ricevere tutti gli aggiornamenti ufficiali rilasciati da Microsoft a fronte di una spesa di pochi euro: è possibile, con le chiavi per le licenze OEM del sistema operativo. Il portale SCDKey la mette in vendita a soli € 12,29 sfruttando apposito codice sconto.

Codice sconto: come funziona

Il codice sconto da utilizzare è il seguente: PF18. Grazie a questo lasciapassare si ottiene un taglio del prezzo pari al 18%, consentendo pertanto un accesso ai vari pacchetti a prezzo ancor più accomodante. Ecco tutti i dettagli sulle varie offerte disponibili.

Windows 10 e Office 2019 in offerta

Una volta ricevuto il codice per l’attivazione non bisogna far altro che inserirlo quando richiesto durante la fase di installazione e configurazione del PC (il download dell’immagine ISO si può effettuare direttamente dal sito Microsoft), così da poter poi accedere a tutte le funzionalità di Windows 10. Si riceveranno successivamente in modo del tutto automatico gli update, i bugfix e le patch di sicurezza che la software house rilascia con cadenza regolare in modo da far fronte alle tante minacce informatiche che circolano online come malware, spyware e ransomware.

Il S.O. non è però l’unico prodotto di Redmond disponibile su SCDKey. C’è ad esempio anche il pacchetto Office 2019 Professional Plus in edizione Windows, proposto al prezzo di € 45,91. Include una serie di programmi per la produttività come Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher e Access, utili dunque ad aprire, modificare e gestire documenti di testo, fogli di lavoro, presentazioni, posta elettronica, database e molto altro ancora. La release precedente Office 2016 Professional Plus, più datata ma altrettanto completa e versatile, è invece scontata a € 29,51.

Ancora, segnaliamo che lo store mette a disposizione altre offerte pensate per unire in un solo bundle sia il sistema operativo sia la suite per l’ufficio.

Windows 10 Pro + Office 2019 Professional Plus a € 54,11;

Windows 10 Pro + Office 2016 Professional Plus a € 30,33.

In ogni caso la chiave ottenuta può essere utilizzata solo ed esclusivamente su un PC. In seguito all’ordine su SCDKey la si riceve in formato digitale, all’indirizzo email specificato in fase di acquisto.

Sponsored by SCDKEy