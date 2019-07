Da segnalare oggi un nuovo rilascio per le versioni d’anteprima di Windows 19 19H2, l’aggiornamento che verrà messo a disposizione di tutti gli utenti nel mese di settembre (salvo ritardi). Come già sottolineato nelle scorse settimane da Microsoft, si tratterà quasi di un Service Pack per apportare correzioni e piccole migliorie al May 2019 Update distribuito di recente.

Windows 10 19H2 build 18362.10005

La build 18362.10005 (KB4507453) è nelle mani degli Insider nello Slow Ring. Una delle novità introdotte riguarderà gli assistenti virtuali, sempre più importanti e onnipresenti su dispositivi mobile e apparecchiature come smart speaker o smart display in ambito domestico, pronti ormai per conquistare anche il territorio PC.

Non è una novità che Microsoft abbia intenzione di scindere il longevo legame tra Windows 10 e Cortana, così da far spazio ad altre intelligente artificiali, anche se provenienti dalla concorrenza: una su tutte Alexa di Amazon, che con l’arrivo dell’aggiornamento autunnale potrà essere richiamata e attivata direttamente dalla lockscreen.

Non è da escludere che in futuro la stessa possibilità possa essere riservata anche all’Assistente Google o a Siri di Apple. Al momento, però, Alexa risulta essere l’unica IA alternativa a quella di Redmond che dispone di un’app distribuita sullo store ufficiale del sistema operativo.

Il resto delle novità incluse nel changelog della build 18362.10005 è consultabile attraverso il link alla fonte, a fine articolo. C’è un riferimento a un non meglio precisato fix che consentirà ai produttori OEM di offrire performance migliori agli utenti per quanto riguarda l’interazione con i pennini sui display touchscreen dei dispositivi (Inking). Come sempre, trattandosi di una versione di anteprima, se ne sconsiglia l’installazione di PC destinati a un utilizzo quotidiano.