Offerte Bomba su Amazon Haul a meno di 5€

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Confezione da 6 clip magnetiche adesive per cavi, organizer per cavi a molla, per scrivania, parete, auto e ufficio, sistema di gestione dei fili a soli 1,11 euro!

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Set di 3 blocchi per timbri in acrilico trasparente, per fai da te, album di ritagli, artigianato a soli 2,10 euro!

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Confezione da 16 etichette in plastica, etichette per chiavi con anello e finestra per etichette, 8 colori a soli 2,14 euro!

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Custodia da viaggio per rasoio a cartuccia Rasoio manuale di sicurezza Scatola di protezione per rasoio in plastica a soli 3,20 euro!

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Borsa a tracolla trasparente con tracolla regolabile, approvata dallo stadio a soli 4,70 euro!

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Pubblicato il 19 mar 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
19 mar 2026
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