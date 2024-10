Offerte di Halloween: Office 2021 a vita a soli 29,11€ e non è uno scherzo!

Nella vendita anticipata di Halloween, Godeal24 offre licenze Microsoft a prezzi eccezionali, inclusa la licenza Office per Windows e Mac. Quindi, invece di pagare 239,99 euro, ora potete ottenere la chiave Office 2021 Pro Plus a soli 36,75 euro, con un enorme sconto dell’85%. Ci sono anche due edizioni di Office 2024: Office Home 2024 costa 99.99€, quasi 50€ in meno rispetto al prezzo originale di 149.99€. Inoltre, Office Home & Business 2024 ha anche un prezzo incredibile di 169,99€! L’ultimo Windows 11 Pro costa solo 13,55 €! Gli utenti con dispositivi meno recenti potrebbero riscontrare prestazioni più lente o un accesso limitato a determinate funzionalità. Scarica Microsoft Office e la tua nuova produttività inizia qui.

Office Mac 2021 a 79,69 €, Office Mac 2019 a 29,99 €

Microsoft Office 2024 è ora disponibile per Mac e PC.

Le licenze di Office Professional Plus per PC sono ancora più economiche: ( Con il codice coupon “SGO62”)

Godeal24 offre molte altre licenze Microsoft con grandi sconti. Le app di Windows possono essere particolarmente interessanti se stai emulando Windows sul tuo Mac.

Che affare! Enorme sconto sul sistema operativo Windows: (con il codice coupon ” SGO50″)

62% di sconto su pacchetti e altro MS Office (con codice coupon ” SGO62“)

L’incredibile vendita ti lascerà a bocca aperta! Assolutamente un ottimo affare!

Come utilizzare il codice coupon?

Aggiungi il prodotto al carrello e compila il codice coupon, fai clic su “Procedi al pagamento” dopo la conferma!

Seleziona “CWALLETCO” in questo passaggio, quindi fai clic su “Continua”.

Godeal24 ha fatto irruzione nel panorama dei rivenditori di software online, facendosi subito un nome con le sue grandi offerte, l’interfaccia utente facile e attraente, la consegna immediata senza costi di spedizione e il servizio clienti di prima classe. Godeal24 ti permette di risparmiare un sacco di soldi acquistando una chiave di attivazione di Windows 10 Pro o altri sistemi operativi Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), Office 2021 e versioni precedenti di Microsoft Office per PC o Mac, i migliori antivirus e molti altri strumenti utili. Tutto il software è garantito per essere autentico al 100%. Il sito è sicuro al 100% e la ricezione della chiave avviene immediatamente via e-mail dopo il pagamento. Si prega di controllare anche la cartella Spam o posta indesiderata. Buon shopping!

Contatta Godeal24: service@godeal24.com

In collaborazione con Godeal24