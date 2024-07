Offerte esclusive Norton: pacchetti antivirus completi a prezzi eccezionali

Navigare in Internet è un’abitudine diffusa In agguato ci sono virus, malware e ladri di dati pronti a fare la loro mossa. Ma non temete, perché Norton ha messo a disposizione delle soluzioni per proteggere i vostri dispositivi con i suoi pacchetti antivirus completi.

Norton 360 non è solo un antivirus, ma una suite di protezione all’avanguardia. Potrete navigare ovunque, senza preoccuparvi degli occhi indiscreti o degli attacchi informatici. Con questa soluzione, tutto questo è possibile, grazie al suo sistema antivirus con protezione in tempo reale che agisce contro ogni tipo di minaccia. C’è anche Secure VPN, un servizio che vi permetterà di spostarvi in ogni angolo del mondo digitale cambiando IP quando volete.

I pacchetti antivirus completi di Norton: una protezione su misura

Ma entriamo nel dettaglio dei bundle 360 offerti da Norton: la versione Standard è basilare, protegge un solo dispositivo e costa 29,99 euro all’anno (prezzo scontato del 60%). Se avete una famiglia numerosa di smartphone e tablet, basta aggiungere 5 euro e attivare la versione Deluxe per proteggere fino a 5 dispositivi.

Sentite l’esigenza di estendere la protezione a tutti i computer, smartphone e tablet che avete in casa? La versione Advanced, con soli 44,99 euro all’anno (sconto del 66%), offre sicurezza per ben 10 dispositivi.

Oltre al robusto sistema antivirus, con Norton 360 troverete anche il password manager per smettere di usare “1234” come password (davvero, amici, si può fare di meglio) e 200 GB di spazio cloud per backup dei dati. Come se non bastasse, Norton offre la garanzia di rimborso di 60 giorni. Quindi, se per qualche assurdo motivo, uno di questi pacchetti antivirus completi non soddisfacesse le vostre aspettative, potrete riavere indietro i vostri soldi.