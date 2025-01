Offerte di lavoro truffa corrono su WhatsApp: allarme in Italia

In questi giorni una massiccia campagna phishing ha preso d’assalto l’Italia. Nello specifico, i truffatori stanno diffondendo offerte di lavoro truffa sfruttando la popolarità di WhatsApp tra gli utenti. Ad aver allertato gli italiani è la Polizia Postale che ha individuato un crescendo tra questa tipologia di raggiro.

Sostanzialmente WhatsApp non è insolito a queste truffe. I criminali prediligono questa applicazione di messaggistica istantanea perché molto usata e pratica per distribuire in modo massiccio possibili trappole nelle quali far cadere ignari utenti. Il modus operandi segue uno schema ben preciso individuato dagli esperti di sicurezza informatica:

l’utente riceve un messaggio su WhatsApp con una domanda: “Salve, posso parlarle un attimo?”; rispondendo i truffatori inviano proposte offerte di lavoro truffa; le proposte sono allettanti e promettono orari flessibili e retribuzioni elevate; rispondendo affermativamente, i truffatori invitano l’utente ad aprire un portafoglio di criptovalute dove promettono di accreditare i primi guadagni; all’utente verrà chiesto di investire denaro che non verrà restituito.

Queste offerte lavoro truffa che sfruttano WhatsApp per diffondersi si presentano in modo allettante perché propongono lavori dai compiti particolarmente semplici come mettere like, seguire profili social o scrivere recensioni. Tutte attività che un utente medio svolge quotidianamente nel tempo libero.

Offerte di Lavoro Truffa su WhatsApp: come riconoscerle e proteggersi

La facilità con cui i criminali riescono a diffondere le offerte di lavoro truffa tramite WhatsApp evidenzia quanto sia necessario acquisire le abilità per riconoscerle. Questo permette a chiunque è sotto attacco di proteggersi ed evitare di cadere nella trappola dei cybercriminali. Quindi, ecco alcuni elementi, suggeriti dagli esperti della Polizia Postale, per riconoscere se il messaggio ricevuto è una truffa:

l’uso di numeri telefonici con prefisso straniero ;

; offerte di lavoro troppo belle per essere vere;

per essere vere; promessa di guadagni facili ;

; richiesta di apertura di portafogli di criptovalute.

Il nostro consiglio è quello di non rispondere mai a messaggi inviati da sconosciuti. Inoltre, è importantissimo evitare di cliccare su link sospetti. Questi potrebbero compromettere i dispositivi e fornire dati e informazioni sensibili. Ricordati inoltre di non fornire le password di accesso a conti correnti o posta elettronica.