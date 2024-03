Offerte pasquali: cloud storage di pCloud a -55%

In occasione delle festività pasquali, pCloud lancia una promozione imperdibile: piano Family da 2 TB a vita è a soli 399 euro, ben al di sotto del prezzo standard di 890 euro, grazie a uno sconto eccezionale del 55%.

Sconto del 55% per le festività pasquali da parte di pCloud

pCloud si distingue come uno dei leader mondiali nel settore del cloud storage, garantendo la massima sicurezza dei dati grazie a un avanzato sistema di crittografia. Questa offerta rappresenta un’opportunità unica per gli utenti di salvaguardare i propri dati personali, backup dei computer, documenti professionali, immagini, video e molto altro ancora.

Con un investimento una tantum di 399 euro, i clienti possono beneficiare a vita del servizio pCloud senza rinnovare l’abbonamento periodico. Il piano Family 2 TB supporta fino a cinque utenti e offre un ampio spazio di archiviazione cloud, arricchito da una varietà di funzioni.

Tra queste, spicca il backup automatico da piattaforme come Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos. La sicurezza è una priorità per pCloud, che impiega il protocollo TLS/SSL durante il trasferimento dei file dai dispositivi personali ai suoi server, assicurando così un livello di protezione elevato.

La versatilità di pCloud è evidente, visto che è compatibile con ogni tipo di dispositivo, migliorando significativamente l’esperienza d’uso. In occasione delle festività pasquali, il piano Family 2 TB è disponibile a 399 euro, con un risparmio del 55%.

Per coloro che necessitano di ancora più spazio, pCloud mette a disposizione il piano Family 10 TB a vita a 1.049 euro, rispetto al prezzo originale di 2.249 euro, con uno sconto del 53%. Queste offerte rappresentano un’occasione da non perdere per chi cerca una soluzione di cloud storage affidabile e conveniente.

Acquista il piano a vita di pCloud