Ottieni 200GB di archiviazione cloud crittografata a 1€ con Proton Drive

Proton Drive è la soluzione più sicura che puoi trovare per ottenere il tuo spazio di archiviazione cloud crittografato end-to-end. Grazie all’80% di sconto, oggi 200GB sono tuoi a soli 1 euro al mese, il primo mese. E se ti piace puoi sfruttare la promozione a 2,99 euro al mese, bloccata per 12 mesi. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa offerta!

Hai tempo 30 giorni per provare questo servizio grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati. Scegliere Proton Drive significa ottenere un’archiviazione cloud flessibile ed economica che non solo ti permette di archiviare i tuoi file importanti, ma di proteggere ciò che conta di più. Inoltre, grazie all’app multi-device e web puoi accedere ai tuoi contenuti nel cloud da qualsiasi dispositivo.

Ogni file è al sicuro grazie alla crittografia end-to-end predefinita. Potrai mantenere privati file, foto e documenti ai quali nemmeno Proton Drive può accedere. Con Proton Drive carichi senza limiti e condividi qualsiasi tipo di file, inclusi foto e video di tutte le dimensioni. Zero restrizioni quindi con questo servizio. Condividerai i file alle tue condizioni, scegliendo chi può accedere ai tuoi contenuti e in che modo grazie a password e date di scadenza.

Proton Drive: l’archiviazione cloud che protegge i tuoi dati

Proton Drive è l’archiviazione cloud che protegge i tuoi dati oltre che organizzarli. Rispetto agli altri servizi cloud questo mantiene privati i tuoi file e le tue foto grazie alla crittografia end-to-end. Inoltre, non usa i tuoi dati per addestrare l’intelligenza artificiale, come fanno in molti. Addirittura impedisce l’uso dei tuoi dati per annunci mirati. Cosa aspetti? Approfitta subito di questa soluzione!

Proton Drive impedisce alle aziende di vedere i tuoi dati e, grazie a un sistema di protezione avanzato e sempre aggiornato, evita furti di identità, frodi e pericoli online. Unisciti agli oltre 100 milioni di utenti che hanno affidato a Proton la loro privacy.