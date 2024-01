Offerte pCloud: risparmia e goditi il cloud senza limiti di tempo

Il concetto di cloud a vita si rivela come la soluzione ideale per eliminare le spese ricorrenti legati agli abbonamenti tradizionali. In questo contesto, pCloud è leader indiscusso, offrendo tre piani di storage distinti per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.

Attualmente, pCloud presenta imperdibili offerte con sconti che arrivano fino al 65%, garantendo un significativo alleggerimento del bilancio per chi desidera usufruire di un servizio di cloud senza vincoli temporali.

Per accedere a queste vantaggiose promozioni, è sufficiente visitare il sito ufficiale di pCloud cliccando sul link qui sotto.

Le opzioni di storage offerte da pCloud

I piani di storage proposti da pCloud includono:

500 GB a soli 199 euro anziché 570 euro.

a soli anziché 570 euro. 2 TB al costo di 399 euro invece di 1.140 euro.

al costo di invece di 1.140 euro. 10 TB disponibili a un prezzo speciale di 1.190 euro anziché 6.000 euro.

Tutte le opzioni di pCloud sono accessibili con pagamenti tramite PayPal, offrendo inoltre la possibilità di dilazionare la spesa in 3 rate senza interessi per una gestione flessibile del budget.

Oltre ai notevoli risparmi, pCloud si distingue per la qualità dei suoi servizi. Lo spazio cloud, protetto con crittografia 256 bit AES, consente il caricamento automatico di foto e video dallo smartphone.

Il player integrato agevola la riproduzione di file multimediali, mentre la funzione di backup comprende una vasta gamma di servizi. La sincronizzazione automatica dei dati garantisce un’esperienza utente fluida e senza complicazioni.

Per ulteriori dettagli sulle offerte complete di pCloud e per abbracciare la libertà di uno spazio senza limiti temporali, visita il sito ufficiale. Scegli pCloud e libera il tuo cloud dai costi ricorrenti, godendo di un servizio di qualità senza precedenti.

