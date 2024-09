Offerte Ritorno a Scuola Amazon: Monitor Philips 24" a 74,50€

Un monitor adatto al tuo studio o all’ufficio e che non costi troppo? Questo Philips da 24 pollici oggi in offerta su Amazon a soli 74,50 euro tra le promozioni per il Ritorno a Scuola. Puoi avere la spedizione Prime e anche il 50% di sconto su un prodotto di Internet Security a tua scelta.

Monitor Philips 24″: scelta ideale per casa e ufficio

Questo monitor è dotato di un pannello VA Full HD da 24 pollici per darti colori ricchi e dettagli nitidi, con tecnologie Flicker-Free e Low Blue Mode integrate per ridurre l’affaticamento degli occhi e rendere le lunghe sessioni di utilizzo al lavoro più confortevoli.

Il design è elegante e moderno, con una cornice stretta su tre lati che lo rende eventualmente ideale per configurazioni multi-monitor. Grazie al display opaco vedrai riflessi ridotti al minimo per renderlo comodo da usare anche in ambienti luminosi.

La tecnologia Philips SmartImage, che offre preimpostazioni per ottimizzare la qualità delle immagini a seconda delle esigenze, è un ulteriore tassello da considerare parlando di prestazioni di questo monitor, così da darti la configurazione migliore e ideale per il tipo di contenuto che starai guardando.

In ottica connessioni potrai contare su una porta VGA e una HDMI, così da collegare facilmente il PC, un laptop o anche una console da gioco. Nella confezione troverai un cavo di alimentazione e un cavo HDMI.

Questo monitor insomma riesce a mettere insieme un’eccellente qualità dell’immagine con funzioni che migliorano il comfort visivo: scelta ideale se cerchi un display affidabile e performante ad un prezzo a dir poco competitivo. Acquistalo a soli 74,50 euro.