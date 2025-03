Oggi con meno di 10€ Iliad offre 200GB, minuti e SMS illimitati

Attiva oggi Iliad Giga 200, l’offerta perfetta per chi cerca la sicurezza di non rimanere mai senza traffico dati, minuti e messaggi. Ottienila subito a soli 9,99€ al mese! Con meno di 10€ mensili hai a tua disposizione un bundle decisamente ricco e incredibilmente vantaggioso, che nessun altro provider è in grado di darti.

Un’occasione unica così da avere finalmente tutto quello che ti serve per rimanere connesso con il mondo. Questo bundle oggi include a un prezzo estremamente vantaggioso:

200 Giga di traffico dati con tecnologia 5G dove disponibile e su dispositivi compatibili;

di traffico dati con tecnologia 5G dove disponibile e su dispositivi compatibili; minuti illimitati verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili su rete nazionale;

verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili su rete nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili su rete nazionale;

verso tutti i numeri di telefono fissi e mobili su rete nazionale; offerta per sempre , senza aumenti né modifiche futuri;

, senza aumenti né modifiche futuri; senza vincoli né costi nascosti;

servizi inclusi gratuitamente;

inclusi gratuitamente; attivazione semplice e veloce a soli 9,99€ una tantum.

A tutto questo si aggiunge la tua voglia di vivere senza confini. Infatti, hai anche inclusi:

minuti illimitati in Europa ;

; SMS illimitati in Europa ;

; 13GB di traffico dati in roaming per l’Europa;

per l’Europa; minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni incluse.

Iliad Giga 200 è la soluzione per chi ama connessione e trasparenza

Il 99% dei clienti di questo operatore è soddisfatto perché trova un provider trasparente, chiaro e conveniente. Tutto questo in un’offerta pazzesca che include davvero tanto, Iliad Giga 200! Cosa stai aspettando? Ottienila adesso con soli 9,99€ al mese! Tutti i servizi sono pronti all’uso e senza costi aggiuntivi:

Mi Richiami;

HotSpot;

Nessuno scatto alla risposta;

Piano tariffario;

Controllo del credito residuo;

Segreteria Telefonica;

Portabilità del numero;

Tecnologia VoLTE.

Tra l’altro ti stai affidando all’operatore telefonico che ha una tecnologia 5G che raggiunge più di 700 città in tutta Italia. Questo significa che puoi navigare velocissimo grazie a una copertura capillare sul tuo dispositivo compatibile.