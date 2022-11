Come vedere Olanda-Qatar in streaming

Olanda-Qatar, incontro valido per il gruppo A dei mondiali di calcio, vede scendere in campo la nazionale europea, ancora non matematicamente qualificata agli ottavi di finale, contro i padroni di casa ormai già eliminati dalla competizione. Il pallone inizierà a rotolare sull’erba dello stadio Al-Bayt di Doha alle ore 16:00 di martedì 29 novembre. In contemporanea va in scena Ecuador-Senegal, l’altra gara che conclude il girone. Puoi guardare la partita in diretta streaming gratis, senza abbonamenti né sottoscrizioni premium.

Olanda-Qatar: guarda la partita in diretta streaming

L’intero torneo è infatti un’esclusiva del servizio pubblico. Devi solo connetterti alla piattaforma RaiPlay. È possibile farlo da qualsiasi dispositivo inclusi gli smartphone, i tablet e i computer, senza ovviamente dimenticare i televisori connessi a Internet. Chi si trova a casa può inoltre sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai 1). In alternativa, c’è la trasmissione a risoluzione 4K, riservata a chi è in possesso di un apparecchio compatibile con la tecnologia HbbTV (al numero 101).

Nella storia, le due nazionali non si sono mai incontrate. Quella in scena a Doha è dunque a tutti gli effetti una sfida inedita. A partire con il favore dei pronostici sono nettamente gli Orange.

Riportiamo di seguito la classifica del gruppo A dopo due turni. I padroni di casa, che ospitano la competizione, sono già eliminati.

Olanda: 4 punti; Ecuador: 4 punti; Senegal: 3 punti; Qatar: 0 punti.

Chi si trova all’estero, ma non vuol rinunciare allo streaming di Olanda-Qatar con telecronaca in italiano, può connettersi a RaiPlay attraverso il servizio NordVPN (in forte sconto). In questo modo si ottiene l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.