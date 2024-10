Olimpia Milano - Brescia: come vederla in diretta streaming in Italia e dall'estero

Olimpia Milano – Brescia è uno dei “big match” della terza giornata di Lega Basket Serie A: la partita è in programma oggi, 13 ottobre, a partire dalle 17. Si tratta di derby davvero interessante che potrebbe tradursi in un match molto bello da vedere, anche per chi non è tifosi di una delle due squadre.

La partita, come tutti gli altri match di Lega Basket Serie A, viene trasmessa in diretta streaming da DAZN. Per seguire la partita basta attivare il piano Start, disponibile da 9,99 euro al mese. La partita è inclusa anche per chi ha i piani Standard e Plus, che consentono di seguire anche le partite di Serie di calcio.

Per vedere Olimpia Milano – Brescia in diretta streaming dall’estero è necessaria una VPN, andando a selezionare un server italiano per il collegamento. La VPN da utilizzare non può che essere NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN illimitate. Il costo è di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. Il servizio è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

🔥 GAME DAY 🔥

LBA Unipol 24/25 – 3a Giornata

🆚 Germani Basket Brescia

🏟️ Unipol Forum, Assago

🕔 17:00

📺 Diretta su Dazn#insieme #ForzaOlimpia pic.twitter.com/qed1fKy6mA — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 13, 2024

Olimpia Milano – Brescia in streaming dall’estero: come vedere il match

Ecco la procedura da seguire per poter vedere Olimpia Milano – Brescia in streaming dall’estero:

attivare una VPN illimitata come NordVPN

selezionare un server italiano per avviare la connessione tramite VPN dall’ app di NordVPN

per avviare la connessione tramite VPN dall’ collegarsi a DAZN per seguire il match (è necessario aver attivato un abbonamento a DAZN a partire da 9,99 euro al mese)

