Olimpiadi, 10 agosto: guarda le gare in streaming (Italia, estero)

Si avvicinano alla chiusura le Olimpiadi di Parigi 2024, ma anche per oggi (sabato 10 agosto) sono tante le competizioni in programma, con l’assegnazione di tante medaglie. Le puoi vedere tutte in streaming gratis su RaiPlay e in diretta su NOW, anche dall’estero con il commento in italiano, sfruttando la connettività globale dei server NordVPN (in sconto).

Come vedere le gare del 10 agosto alle Olimpiadi

Sono decine le gare previste dal calendario. Eccole: atletica leggera, golf, pallanuoto, taekwondo, pentathlon moderno, pallamano, tennistavolo, tuffi, arrampicata sportiva, canoa sprint, lotta, pallacanestro, sollevamento pesi, pallavolo, ginnastica ritmica, breaking, calcio, ciclismo su pista, nuoto artistico e pugilato.

In tema di sport a squadre, l’Italia è protagonista con la partita della pallanuoto femminile, nel tentativo di raggiungere il quinto posto, contro l’Ungheria (alle ore 14), avversario che nei giorni scorsi ha eliminato la squadra maschile in un incontro seguito da molte polemiche. Segui questa intensa giornata di giochi olimpici a Parigi 2024 sulla piattaforma di Sky, dal dispositivo che preferisci o sul televisore.

Guarda Parigi 2024 in italiano dall’estero

Con l’offerta di NordVPN hai la possibilità di vedere i giochi olimpici dall’estero con il racconto dei telecronisti italiani. Come fare? Ti basta seguire questi pochi e semplici passaggi.

Scarica l’applicazione di NordVPN (scopri la promozione) e aprila sul tuo smartphone, tablet o computer;

collega il dispositivo a un server in Italia, scegliendolo da quelli disponibili, per navigare con un indirizzo IP locale;

accedi alla piattaforma RaiPlay o a NOW e inizia a vedere le gare.

Gli ultimi giorni delle Olimpiadi in streaming su NOW

Non lasciarti sfuggire la promozione di Sky che offre l’abbonamento annuale al pass Sport di NOW a un prezzo vantaggioso. In confronto al rinnovo mensile, il risparmio è notevole. Il pacchetto include anche i big match della nuova Serie A che prenderà il via la prossima settimana oltre a Formula 1, MotoGP e tanto altro.