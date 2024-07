Olimpiadi, gare 29 luglio: guardale in streaming da Italia ed estero

Decine di competizioni accendono lo spettacolo delle Olimpiadi 2024 di Parigi anche in questo lunedì 29 luglio: guardale in streaming, gratis grazie alla diretta su RaiPlay. In alternativa puoi scegliere la piattaforma Sky di NOW, che con il suo pacchetto Sport (lo stesso che include Serie A e Formula 1) garantisce la copertura completa dell’evento. E, se ti trovi all’estero, una soluzione come NordVPN (oggi in sconto) è ciò che fa al caso tuo.

Olimpiadi: il programma delle gare del 29 luglio

I giochi olimpici sono ormai entrati nel vivo e le gare in calendario oggi sono davvero molte. Ecco le discipline coinvolte: badminton, beach volley, pallamano, pallavolo, scherma, tiro sportivo, canottaggio, hockey, judo, tennistavolo, equitazione, nuovo, pallacanestro, pugilato, tuffi, nuovo, vela, rugby a sette, ciclismo mountain bike, tiro con l’arco, canoa slalom, ginnastica artistica e surf.

A questo giro, l’Italia è protagonista con nella beach volley maschile (Cottafava-Nicolai contro l’Australia) e nella pallanuoto femminile (contro la Francia). Per tutti i dettagli sugli orari, consulta la programmazione.

Sei all’estero, per una trasferta di lavoro o per goderti le meritate vacanze? Nessun problema: ci pensa NordVPN (guarda la promo), così non devi rinunciare alla telecronaca in italiano. Ecco come fare.

Apri l’app della VPN (scaricala se non lo hai ancora fatto) sul dispositivo che hai scelto per vedere le gare;

sfoglia l’elenco dei serve e scegline uno localizzato in Italia, per ottenere un indirizzo IP nostrano;

avvia lo streaming su RaiPlay o NOW e… buona visione!

NOW di Sky per le Olimpiadi in diretta streaming

Come anticipato in apertura, l’alternativa per vedere le Olimpiadi 2024 di Parigi in streaming è la piattaforma NOW di Sky. È sufficiente attivare il pacchetto Sport, lo stesso che include Serie A, le coppe di calcio europee, Formula 1 e molto altro ancora, al prezzo mensile di 14,99 euro scegliendo la formula annuale che garantisce un notevole risparmio.