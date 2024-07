Olimpiadi, gare 30 luglio: guardale in streaming da Italia ed estero

Ora si fa sul serio, alle Olimpiadi 2024. Dopo i primi giorni, il medagliere è dominato dal trio asiatico composto da Cine, Giappone e Corea, ma anche l’Italia ha dimostrato di sapersi difendere e anche molto bene. Puoi guardare gli eventi in programma a Parigi in streaming gratis, sulla piattaforma RaiPlay. Altrimenti, c’è NOW di Sky con una copertura capillare e in diretta di tutto il programma. E se ti trovi all’estero, con una soluzione come NordVPN (in sconto) puoi vedere tutto senza rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua.

Parigi 2024: le gare del 30 luglio alle Olimpiadi

Ecco il lungo elenco delle gare in calendario per la giornata di oggi: triathlon, badminton, beach volley, pallamano, pallavolo, tiro sportivo, canottaggio, hockey, judo, tennistavolo, equitazione, nuoto, pallacanestro, pugilato, tennis, tiro con l’arco, vela, ciclismo BMX freestyle, scherma, badminton, rugby a sette, calcio, canoa slalom, basket 3×3, ginnastica artistica e surf.

Dai uno sguardo alla programmazione su NOW per tutti gli orari. Gli azzurri della pallavolo maschile scenderanno in campo alle ore 09:00 contro l’Egitto e quelli della pallanuoto maschile in vasca alle 12:05 contro la Croazia. C’è anche il due femminile Gottardi-Menegatti della beach volley alle 11:00, sempre contro l’Egitto.

Come vederle in streaming dall’estero

Sei all’estero in vacanza o per altre ragioni? Non perderti lo spettacolo delle Olimpiadi di Parigi 2024 in streaming con la telecronaca in italiano, come già anticipato grazie a NordVPN (in promozione). Ecco come fare.

Inizia aprendo l’app di NordVPN (scopri l’offerta) sul dispositivo che hai scelto per vedere le gare;

attiva la connessione a un server localizzato in Italia per ottenere un indirizzo IP del nostro paese;

ti basta poi iniziare lo streaming su RaiPlay o su NOW.

Le Olimpiadi 2024 in diretta su NOW

Grazie alla promozione in corso, hai la possibilità di attivare un anno di abbonamento al pass Sport di NOW per vedere le Olimpiadi 2024 di Parigi in diretta, a prezzo scontato. Il piano è lo stesso che include i big match della Serie A, la Formula 1 e molto altro ancora.