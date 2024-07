Olimpiadi, 31 luglio: guarda le gare in streaming (Italia ed estero)

Si apre un’altra giornata intensa alle Olimpiadi 2024 di Parigi, con decine di appuntamenti e competizioni che vedranno impegnati atleti da tutto il mondo in questo mercoledì 31 luglio. Le puoi vedere in diretta streaming gratis sulla piattaforma RaiPlay oppure con il pass Sport di NOW. Se ti trovi all’estero, puoi guardarle con la telecronaca nella nostra lingua grazie a NordVPN (in promozione), ti spieghiamo come fare più avanti nell’articolo. Chissà che dopo le prime vittorie ottenute nel nuoto non possano arrivare, proprio oggi, altre medaglie d’oro per gli azzurri.

Olimpiadi, mercoledì 31 luglio: le gare di oggi

Ecco una panoramica delle gare in calendario per la giornata di oggi. Come sempre, si parte dalle 8:00 del mattino. Tocca alle competizioni di surf, triathlon, badminton, beach volley, pallamano, pallavolo, tiro sportivo, canottaggio, equitazione, hockey, judo, tennistavolo, nuoto, pallacanestro, pugilato, tuffi, tennis, tiro con l’arco, vela, ciclismo BMX freestyle, scherma, calcio, canoa slalom, basket 3×3, ginnastica artistica e pallanuoto.

Due impegni di squadra per l’Italia. Si tratta delle sfide nella pallanuoto (turno preliminare donne alle 18:30) e nel beach volley contro la Norvegia (fase preliminare uomini con la coppia Ranghieri-Carambula alle 22:00). Resta aggiornato sulla programmazione completa con le trasmissioni di NOW.

Guarda Parigi 2024 in streaming dall’estero

Non devi per forza di cose rinunciare alla telecronaca in italiano se ti trovi all’estero, in giro per il mondo, mentre di godi le meritate vacanze, per lavoro o se abiti lontano dal nostro paese. Tutto ciò che ti serve è la soluzione proposta da NordVPN (in promozione). Segui questi pochi e semplici passi.

Avvia NordVPN (guarda lo sconto) sul dispositivo che preferisci: smartphone, tablet, computer ecc.;

ottieni un indirizzo IP italiano connettendoti a un server nel nostro paese;

inizia lo streaming su RaiPlay o su NOW per vedere le gare.

La diretta su NOW: l’alternativa a RaiPlay

Come anticipato, anche la piattaforma di Sky garantisce la copertura in diretta streaming delle Olimpiadi di Parigi 2024. Puoi approfittare della promozione disponibile in questo momento e ottenere la formula annuale del pass Sport di NOW a prezzo ridotto rispetto a quanto costerebbe il rinnovo mensile. Scopri di più sul sito ufficiale.