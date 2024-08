Olimpiadi, pallanuoto: Grecia-Italia in streaming (anche dall'estero)

Grecia-Italia è l’ultimo match degli azzurri in programma per il turno preliminare della pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si gioca oggi, lunedì 5 agosto, alle ore 15:10. Puoi vedere la partita in streaming gratis sulla piattaforma RaiPlay, accessibile da tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer e così via. Oppure, in alternativa, è trasmessa da NOW. E se ti trovi all’estero, per lavoro o ancor meglio per goderti una meritata vacanza, con la rete globale di NordVPN non devi nemmeno rinunciare alla telecronaca nella nostra lingua.

Come vedere Grecia-Italia (pallanuoto maschile) in streaming

Il percorso del Settebello è stato fin qui perfetto. Ha battuto le nazionali di Stati Uniti (12-8), Croazia (11-14), Montenegro (11-9 dopo i rigori) e Romania (18-7). Il passaggio del turno ai quarti di finale è già ipotecato: li potrai guardare sulla piattaforma di Sky per seguire il cammino dei ragazzi allenati da Campagna. Ricordiamo che, proprio nei giorni scorsi, anche la nostra squadra femminile ha incontrato quella ellenica, uscendo vincitrice per 8-12.

Guarda le Olimpiadi in italiano dall’estero

In questo momento sei all’estero, magari per le vacanze? Nessun problema: tutte le competizioni delle Olimpiadi di Parigi 2024 sono visibili con il commento in italiano grazie a NordVPN. Ecco come fare, è semplice.

Ti basta aprire l’app di NordVPN (in sconto) su smartphone, tablet, computer o qualsiasi altro dispositivo;

connetterti a un server italiano;

e sei pronto per lo streaming su RaiPlay o su NOW.

La diretta della partita è anche su NOW

Anche questa partita, così come il resto delle Olimpiadi 2024, è in diretta streaming su NOW. La piattaforma di Sky sta proponendo uno sconto molto vantaggioso sulla sottoscrizione annuale al pass Sport. Dai uno sguardo ai dettagli della promozione, è lo stesso abbonamento che include il calcio della Serie A, la Formula 1 e la MotoGP.