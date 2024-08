Scopri come vedere Italia-Serbia (pallavolo femminile) in streaming

Anna Danesi e le sue compagne tornano in campo questa sera, martedì 6 agosto alle ore 21, per Italia-Serbia: siamo giunti ai quarti di finale della pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi ed è finalmente tempo di big match. Puoi guardare la partita in streaming gratis su RaiPlay e in diretta su NOW, anche dall’estero con la telecronaca nella nostra lingua grazie a NordVPN (scopri l’offerta).

Pallavolo femminile: lo streaming di Italia-Serbia

Le ragazze allenate da Velasco si sono qualificate ai quarti di finale con un percorso perfetto, grazie alle vittorie ottenute nei turni preliminari contro la Repubblica Dominicana (3-1), i Paesi Bassi (3-0) e la Turchia (3-0). Per le avversarie, invece, nessun problema contro la Francia (0-3), mentre sono arrivate due sconfitte contro gli Stati Uniti (3-2) e la Cina (3-1). Le altre sfide in programma per questa fase sono Cina-Turchia, Brasile-Repubblica Dominicana e Stati Uniti-Polonia: le puoi vedere tutte sulla piattaforma di Sky. Per le azzurre, l’obiettivo dichiarato è allungare le mani su una medaglia.

Guarda la partita anche dall’estero

Non perdere Italia-Serbia con la telecronaca nella nostra lingua, anche se sei all’estero. Guarda la partita della pallavolo femminile con la Virtual Private Network di NordVPN. Segui questi passaggi, è facile.

Lancia l’app di NordVPN (guarda lo sconto) sul dispositivo che preferisci, a scelta tra smartphone, tablet, computer o altro;

scegli un server in Italia e attiva la connessione per ricevere un IP italiano;

apri RaiPlay o NOW per iniziare a guardare la gara.

La diretta di Italia-Serbia su NOW

Sky garantisce lo streaming in diretta delle Olimpiadi di Parigi 2024, sulla piattaforma NOW. Puoi approfitta della promozione in corso e abbonarti al pass Sport con durata annuale, a un prezzo molto conveniente. Include anche la Serie A e la Formula 1. Scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale.