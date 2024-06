Olimpiadi Parigi 2024: NBC userà voce AI per i recap giornalieri

In vista delle prossime Olimpiadi 2024, che si svolgeranno a Parigi e dintorni a partire dal 26 luglio, NBCUniversal ha svelato i suoi piani per la copertura dell’evento negli Stati Uniti. Oltre alla tradizionale programmazione sulla rete televisiva NBC, il servizio di streaming Peacock introdurrà un’innovativa funzionalità basata sull’intelligenza artificiale per offrire agli abbonati un’esperienza personalizzata e coinvolgente.

A partire dal 27 luglio, infatti, gli utenti di Peacock potranno accedere all’hub olimpico della piattaforma e selezionare i momenti salienti dei Giochi di Parigi. Tra le opzioni disponibili ci saranno i tre sport preferiti, le storie degli atleti, i momenti di tendenza e molto altro ancora. Il primo video in evidenza sarà dedicato alla cerimonia di apertura, mentre i video personalizzati saranno generati quotidianamente a partire dal 28 luglio, attingendo alle gare olimpiche di ogni giornata.

L’AI con la voce del telecronista americano Al Michaels

La vera novità di questa copertura olimpica su Peacock sarà l’utilizzo di una voce generata dall’AI basata su quella del celebre giornalista sportivo Al Michaels. La tecnologia selezionerà ogni giorno centinaia di clip prodotte da NBC Sports per creare una playlist personalizzata di circa 10 minuti per ogni utente, evidenziando i momenti più rilevanti del giorno precedente e anticipando ciò che i fan potranno vedere nello show NBC Primetime.

I riassunti narrati dalla voce AI di Michaels forniranno una panoramica di ogni momento saliente selezionato. Per assicurare la qualità e l’accuratezza dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale, un team di redattori della NBCU esaminerà tutti i materiali, compresi l’audio e le clip, prima che i recaps siano resi disponibili agli utenti.

Peacock prevede che durante le Olimpiadi di Parigi del 2024 verranno generati quasi 7 milioni di video di highlights personalizzati, tutti narrati dalla versione AI di Al Michaels.

Al Michaels: da scettico a entusiasta dell’AI

La voce AI del giornalista Al Michaels è stata addestrata utilizzando clip delle sue passate apparizioni sulla NBC. Inizialmente scettico riguardo al progetto, Michaels ha dichiarato di essere rimasto affascinato dopo aver visto una dimostrazione di ciò che NBCUniversal aveva in mente: “Quando mi hanno contattato, ero scettico ma ovviamente curioso. Poi ho visto una dimostrazione di ciò che avevano in mente. Ho detto: Ci sto“.

Il futuro del giornalismo sportivo nell’era dell’AI

L’utilizzo di una voce AI basata su un giornalista sportivo di fama come Al Michaels solleva interrogativi sul futuro della professione nell’era dell’intelligenza artificiale. Resta da vedere la reale efficacia di questa tecnologia e valutare se il suo impiego possa rappresentare una minaccia per i giornalisti sportivi, che potrebbero temere di essere sostituiti dalle voci AI nei prossimi anni.