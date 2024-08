Olimpiadi: guarda in streaming le gare e la cerimonia di chiusura

Siamo giunti al gran finale: l’ultima giornata delle Olimpiadi. Non perdere le ultime competizioni e lo spettacolo che chiuderà ufficialmente Parigi 2024. Puoi vedere tutto in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay oppure in diretta su NOW, anche dall’estero con NordVPN.

Come vedere le gare e la cerimonia di chiusura alle Olimpiadi

Il programma delle gare è meno fitto rispetto a quello visto dall’inizio dei giochi olimpici, ma è la giornata in cui si assegnano le ultime medaglie e che vede andare in scena la cerimonia di chiusura, alle ore 21. Queste le competizioni previste: atletica leggere, pallamano, pallanuoto, ciclismo su pista, lotta, pentathlon moderno, pallacanestro, sollevamento pesi, pallavolo e pallamano.

Per la nostra nazionale, tra gli sport a squadre, gli occhi sono tutti puntati sulla finale Stati Uniti-Italia della pallavolo femminile. Si gioca alle 13: guarda la partita sui tuoi dispositivi.

L’ultima giornata di Parigi 2024 in streaming dall’estero

Ecco come vedere in diretta streaming le gare di oggi e la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, se ti trovi all’estero e non vuoi rinunciare al commento in italiano. Tutto ciò che ti serve è NordVPN.

Scarica e apri l’applicazione di NordVPN (in offerta) su smartphone, tablet, computer o qualsiasi altro dispositivo compatibile;

collegati a un server italiano della VPN e ottieni così un indirizzo IP del nostro paese;

goditi l’ultima giornata delle Olimpiadi in streaming su RaiPlay o NOW.

Il gran finale è in streaming su NOW

Approfitta della promozione in corso e allunga le mani su un anno di pass Sport per NOW. Risparmia in confronto al rinnovo mensile e accedi a tutto il catalogo di eventi in diretta e on-demand sulla piattaforma, incluse le partite della Serie A, la Formula 1, il tennis, il basket e molto altro ancora. Visita la pagina dedicata per tutti i dettagli.