Omaggio Eni Plenitude: Gift Voucher TicketOne da 100€

Quando si tratta di trovare risparmi significativi sulle spese di luce e gas, non si può negare che Trend Casa di Eni Plenitude si distingue come una delle promozioni più vantaggiose attualmente disponibili.

Data l’attuale significativa diminuzione dei prezzi dell’energia, si consiglia vivamente di cogliere questa opportunità e sfruttarla al meglio.

Inoltre, adesso conviene ancora di più perché ai nuovi clienti viene dato in omaggio un Gift Voucher TicketOne da 100€.

Eni Plenitude Trend Casa: uno sguardo approfondito ai particolari della promozione

Già dalla fattura iniziale si evidenziano i notevoli vantaggi economici di Eni Plenitude. Ciò è particolarmente vero se il tuo manager ha modificato i termini del contratto e in precedenza operavi con una struttura di prezzi fissi o facevi parte del Mercato Tutelato.

ARERA presidia e regola la struttura tariffaria dell’offerta, che mensilmente viene indicizzata e adeguata per la massima efficienza.

Eni Plenitude richiede un supplemento per luce e gas in base al consumo, oltre al prezzo indicizzato. Il corrispettivo per l’energia elettrica è pari a 0,0264 €/kWh, mentre il corrispettivo per il gas è di 0,1000 €/Smc.

Il canone rimane invariato per una durata di 12 mesi ed è rilevante sia per fascia oraria che bioraria.

Oltre ai normali addebiti per i consumi di luce e gas, il fornitore impone anche un canone mensile di 12 euro per ogni servizio. Questa commissione è indicata come costo di marketing e vendita ed è inclusa nella fattura mensile.

Oltre al prezzo di listino, che offre un potenziale risparmio, c’è anche l’opportunità di un’ulteriore riduzione dei costi optando per il pagamento con addebito diretto in fattura.

I clienti hanno la possibilità di autorizzare l’addebito automatico delle utenze sulla carta di credito o sul conto corrente bancario, che gli garantisce uno sconto mensile di 1 euro per una durata di 24 mesi.

Approfitta della promo attuale (omaggio Gift Voucher TicketOne da 100€) e passa subito a Eni Plenitude cliccando sul link qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.