OneDrive si rifà il look su macOS con il design Liquid Glass

Le app Microsoft su Mac sembrano pesci fuor d’acqua. Si vede nelle interfacce, nei menu, tutto funziona ma niente si integra davvero. OneDrive è l’esempio perfetto: ottimo servizio, pessima convivenza con il sistema operativo.

Microsoft ha deciso di risolvere la questione una volta per tutte con un aggiornamento sostanzioso. OneDrive su macOS 26 riceve un nuovo Activity Center costruito con SwiftUI e basato sul design language Liquid Glass di Apple. Per la prima volta l’app si comporta e si presenta come un’applicazione nativa del Mac, non come un trapianto frettoloso da Windows.

Finalmente OneDrive sembra un’app Mac: più veloce, più compatto, con le miniature

L’Activity Center riprogettato si apre cliccando l’icona di OneDrive nella barra dei menu. Microsoft promette prestazioni nettamente migliori rispetto alla versione precedente, l’interfaccia è più reattiva già dall’apertura. Il design è più compatto, immagini e video mostrano ora le miniature, in questo modo è più facile capire quali file sono stati modificati o sincronizzati.

Le finestre di dialogo native di macOS sostituiscono quelle precedenti, che avevano un aspetto chiaramente importato da altri sistemi. Supporto completo per VoiceOver e Full Keyboard Access per l’accessibilità. Sono dettagli, ma almeno ora sembrano appartenere al Mac.

Disponibilità

L’aggiornamento è disponibile da subito per gli Insider con la build 26.017 e dovrebbe applicarsi automaticamente. Per il rilascio generale non c’è ancora una data, ma trattandosi prevalentemente di modifiche estetiche e di interfaccia, i tempi dovrebbero essere ragionevolmente brevi. Microsoft invita a usare l’opzione “Invia feedback” nell’Activity Center per segnalare eventuali problemi.