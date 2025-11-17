OneNote sposta il menu di ricerca che oscurava l'area di lavoro

OneNote è un’app per prendere appunti piuttosto popolare che offre funzionalità cloud ed è disponibile su varie piattaforme. È inclusa anche su Microsoft 365. Microsoft aggiorna regolarmente OneNote in base al feedback degli utenti e, sebbene queste modifiche a volte sembrino piuttosto minori, risolvono gravi inconvenienti per alcuni clienti. O almeno, così dicono.

Microsoft risolve inconveniente della barra di ricerca su OneNote, che copriva tutto

Al momento, se si utilizza il layout Schede orizzontali in OneNote su Windows con l’elenco delle pagine visualizzato sulla destra, la barra di ricerca integrata ha un comportamento piuttosto fastidioso. Quando si usa, infatti, il menu a discesa si espande e copre una parte significativa dell’area della pagina, interrompendo il flusso di lavoro.

Microsoft è corso ai ripari e ha modificato l’esperienza utente in modo tale che l’area a discesa si apra a destra, riducendo al minimo la sovrapposizione con l’area di lavoro della pagina. Questo significa che ora il menu a discesa copre l’elenco delle pagine invece che l’area di lavoro principale.

Microsoft ha fornito anche un’immagine del “prima e dopo” di questa modifica. Il fatto è che il menu a discesa adesso non copre più quello che si scrivendo, ma l’elenco delle pagine.

Disponibile per gli Insider e poi per tutti

Questa modifica dell’esperienza utente per la ricerca in OneNote su Windows è già disponibile per gli Insider che utilizzano la versione 2511 (Build 19426.20042) o successive. La funzionalità dovrebbe essere disponibile al pubblico il mese prossimo.

Chi vuole fornire ulteriori suggerimenti per Microsoft, puoi farlo direttamente tramite il menu Aiuto > Feedback in OneNote su Windows. Magari si può consigliare di rendere il menu a discesa più piccolo, o di farlo apparire da qualche parte dove non copre niente…