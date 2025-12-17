OneNote su Windows lascia scegliere la lingua di correzione

Il nuovo aggiornamento di OneNote permette di impostare una lingua di correzione per l’intera pagina o addirittura di scegliere un’impostazione predefinita per tutte le note future. Basta con il caos della correzione automatica che cambia a ogni riga perché si ha una tastiera multilingue.

OneNote, nuova funzione per controllare la lingua di correzione automatica

Fino ad ora, OneNote applicava la correzione a livello di paragrafo in base alla lingua della tastiera. Per gli utenti multilingue funzionava già bene, ma non per tutti. Se si passa spesso tra lingue diverse o semplicemente si vuole che tutte le tue note vengano corrette in una lingua specifica indipendentemente dalla tastiera che si usa, si aveva le mani legate.

Microsoft ha deciso di fare un passo avanti offrendo più configurazioni. Ora è possibile applicare una lingua di correzione per l’intera pagina di OneNote o impostare una lingua predefinita che rimane coerente durante tutta l’esperienza di OneNote, indipendentemente dall’input della tastiera. E se proprio serve, si può comunque selezionare un paragrafo specifico e applicarci una lingua di correzione separata.

Per sfruttare le nuove configurazioni, basta andare su Revisione > Lingua > Imposta lingua di correzione. Per applicare l’impostazione a tutta la pagina corrente, cliccare su “Applica a tutta la pagina”. Per renderla predefinita anche per le pagine future, togliere la spunta da “Segui lingua di input della tastiera”.

Solo per Windows, per ora

La funzionalità è attualmente esclusiva per OneNote su Windows ed è disponibile solo nelle versioni Insider con versione 2512 (Build 19515.20000) o successive. Tutti gli altri devono aspettare la disponibilità generale, provvisoriamente prevista per la fine di gennaio 2026.

Per i feedback, suggerimenti o segnalazione di bug, si può usare il meccanismo di feedback integrato di Microsoft accessibile tramite il menu Guida > Feedback. Il classico invito a fare da beta tester gratis anche quando non sei iscritto al programma Insider.

OneNote riceve aggiornamenti regolari. Recentemente Microsoft ha lanciato opzioni di modifica delle immagini integrate e miglioramenti dell’esperienza utente per la barra di ricerca. Niente di rivoluzionario, ma piccoli miglioramenti che rendono l’app più comoda da usare.

Questa funzione sulla lingua di correzione sembra banale, ma per chi lavora quotidianamente con più lingue o semplicemente vuole che le sue note vengano corrette in modo coerente, è un sollievo. Non più righe rosse sotto parole perfettamente corrette solo perché OneNote ha deciso che si sta scrivendo in un’altra lingua. A volte sono le piccole cose a fare la differenza. E questa è una di quelle.