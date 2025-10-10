 OneNote su Windows ora ritaglia le immagini
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

OneNote su Windows ora ritaglia le immagini

Microsoft introduce il ritaglio delle immagini in OneNote per Windows. Ora si possono modificare le immagini direttamente nell'app.
OneNote su Windows ora ritaglia le immagini
Informatica App e Software
Microsoft introduce il ritaglio delle immagini in OneNote per Windows. Ora si possono modificare le immagini direttamente nell'app.

Fino a ieri, per ritagliare un’immagine su OneNote serviva uscire dall’app, modificarla altrove, salvarla e reinserirla. Un giro assurdo per fare qualcosa che ogni altra applicazione moderna permette di fare con due clic. Microsoft ha finalmente deciso che era ora di sistemare questa mancanza imbarazzante e ha lanciato una funzione di ritaglio integrata per OneNote su Windows. Sì, solo su Windows. Mac, Android, iOS sono tagliati fuori, almeno per ora.

OneNote può finalmente ritagliare le foto: come funziona

Per ritagliare una foto basta aprire OneNote, selezionare un’immagine o inserire una nuova, e andare su “Formato immagine” nella barra multifunzione. Qui si hanno due opzioni. Si può cliccare su “Ritaglia” e trascinare le maniglie con il mouse per ritagliare manualmente l’area che interessa. Oppure cliccare su “Ritaglia con tastiera” e usare i tasti freccia (← ↑ → ↓) per regolare l’area di ritaglio in modo preciso. Una volta finito, premere Invio o cliccare ovunque fuori dall’immagine. Le modifiche vengono applicate immediatamente.

Microsoft definisce questa funzione “molto richiesta“. Ed è vero, gli utenti la chiedevano da anni. Ma è anche vero che praticamente ogni altra app di produttività, da Notion a Evernote, passando per Apple Notes, ha il ritaglio immagini integrato da quando Obama era ancora presidente.

Che OneNote, un’app usata da milioni di persone per lavoro, studio e organizzazione personale, non avesse questa funzione fino al 2025 è quasi comico. Di positivo c’è che non richiede necessariamente un abbonamento a Microsoft 365. Si può scaricare gratuitamente dal Microsoft Store come app autonoma e usarla senza pagare un centesimo. È raro trovare software Microsoft di qualità che non richiedono un abbonamento mensile, quindi va dato a Cesare quel che è di Cesare.

L’app offre anche numerose opzioni di formattazione del testo e supporto per contenuti multimediali. Si possono inserire disegni, audio, video, tabelle, elenchi, ecc. È flessibile, potente e funziona bene per chi ha bisogno di un sistema di appunti più avanzato rispetto a un semplice blocco note testuale.

Solo per Windows Insider (per ora)

La funzione è disponibile esclusivamente per gli utenti Windows Insider che usano la versione 2509 (Build 19323.10000) o successive. Diversamente, tocca aspettare che Microsoft decida di rilasciare la funzione al pubblico generale.

Chi vuole lasciare un commento sulla nuova funzione o suggerimenti su OneNote in generale, può usare il menu “Aiuto > Feedback” dentro l’app. Microsoft dice di ascoltare i feedback degli utenti, e probabilmente è vero considerando che questa funzione è stata aggiunta proprio perché richiesta da molti. Anche se c’ha messo un’eternità!

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 10 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Microsoft Edit, l'editor di testo semplice che mancava a Windows 11

Microsoft Edit, l'editor di testo semplice che mancava a Windows 11
LibreOffice 25.8.2 con correttivi per tutta la suite

LibreOffice 25.8.2 con correttivi per tutta la suite
KDE Gear 25.08.2: nuovo aggiornamento per la suite di strumenti

KDE Gear 25.08.2: nuovo aggiornamento per la suite di strumenti
Windows 11 25H2 introduce un nuovo editor di codice a 64-bit

Windows 11 25H2 introduce un nuovo editor di codice a 64-bit
Microsoft Edit, l'editor di testo semplice che mancava a Windows 11

Microsoft Edit, l'editor di testo semplice che mancava a Windows 11
LibreOffice 25.8.2 con correttivi per tutta la suite

LibreOffice 25.8.2 con correttivi per tutta la suite
KDE Gear 25.08.2: nuovo aggiornamento per la suite di strumenti

KDE Gear 25.08.2: nuovo aggiornamento per la suite di strumenti
Windows 11 25H2 introduce un nuovo editor di codice a 64-bit

Windows 11 25H2 introduce un nuovo editor di codice a 64-bit
Tiziana Foglio
Pubblicato il
10 ott 2025
Link copiato negli appunti