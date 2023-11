OnePlus 10 Pro al MINIMO STORICO su Amazon: è una offerta IMPERDIBILE!

Oltre allo sconto Amazon su iPhone 15 Pro puoi trovare nelle pagine del medesimo sito altri telefoni di ultima generazione a prezzi eccezionali. Grazie alla settimana del Black Friday, che porterà le promozioni anche al Cyber Monday, molti dispositivi sono scesi al minimo storico per la gioia di molti consumatori, te compreso! Se stia cercando uno smartphone nuovo di zecca, infatti, puoi acquistare OnePlus 10 Pro al prezzo più basso di sempre. Di quanto è scontato? Più del 50%!

Non perderti OnePlus 10 Pro!

Analizziamo anzitutto OnePlus 10 Pro per capire se si tratta del dispositivo mobile adatto alle tue esigenze. Se stai cercando un top di gamma di alta caratura, potente ma anche non troppo costoso, allora sei sul modello giusto. Difatti, il cuore pulsante è il chipset Snapdragon 8 Gen 1 di casa Qualcomm, uscito proprio in concomitanza con questo telefono circa un anno fa. Ad accompagnarlo lato memoria sono ben 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna non espandibile.

Lato fotocamera segnaliamo la dotazione del kit Hasselblad di seconda generazione, con sensore posteriore principale Sony IMX789 da 48 MP capace di registrare in 4K a 120fps e in 8K a 24fps. Il display è un Fluid AMOLED da 6,7″ QHD+ con LTPO 2.0 e refresh rate variabile fino a un massimo di 120Hz. Infine, la batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC 80 W.

Lo smartphone è quindi disponibile a 455,09 euro, il suo prezzo minimo storico: in precedenza si trovava a 550 euro, per un taglio del 17%. Tuttavia, se consideriamo il prezzo consigliato di 999 euro, si tratta di un risparmio superiore al 50%! Insomma, hai capito: non puoi perderti questa occasione d’oro. Come se non bastasse, con Prime il telefono ti arriva in un giorno, anche di domenica!

