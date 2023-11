OnePlus 11 scende sotto i 700€ su Amazon, offerta da non perdere!

Mentre ieri abbiamo segnalato Samsung Galaxy A14 in sconto su eBay, oggi ci spostiamo su Amazon per segnalare uno smartphone top di gamma a un prezzo molto interessante. Se non vuoi acquistare un modello di fascia bassa e vuoi “esagerare”, compra OnePlus 11 in sconto: costa il 20% in meno e ti arriva domani se lo ordini entro mezzanotte. Insomma, hai già capito: si tratta di una occasione fantastica!

Le specifiche di OnePlus 11

Prima di esaminare dettagli ulteriori sulla promozione, vediamo le specifiche tecniche di OnePlus 11 5G. Si tratta di un telefono dotato di schermo Super Fluid AMOLED con diagonale di 6,7 pollici, risoluzione QHD+ e refresh rate variabile fino a 120Hz. Sotto la scocca si trova il chipset Snapdragon 8 Gen 2 di casa Qualcomm, ottimo per il multitasking e anche per il gaming con titoli esigenti. Lato memoria si segnala la presenza di 128 GB di archiviazione interna e 8 GB di RAM, mentre la batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida a 100W garantita dalla tecnologia proprietaria SuperVOOC.

Lato fotocamera notiamo quindi la presenza di tre sensori posteriori da urlo: Sony IMX890 da 50 MP, Sony IMX581 da 48 MP e Sony IMX709 da 32 MP. Anteriormente, al contempo, figura un sensore da 16 megapixel per i selfie. Lato connettività troviamo i moduli Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e NFC, e non manca il supporto al 5G per la connessione mobile ad altissima velocità.

Il prezzo? 682,73 euro al posto di 849 euro, con pagamento effettuabile anche a rate con Cofidis e consegna gratuita in un giorno, come anticipato in apertura. Considerato che si tratta di una esclusiva Amazon, come puoi perderti questa promozione?

