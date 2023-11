Samsung Galaxy A14 torna a quasi 150 euro su eBay: AFFARE SUPER!

Pochi giorni addietro ti abbiamo fatto notare l’offerta eBay su Xiaomi Redmi 12, uno dei telefoni low-cost più accessibili e performanti sul mercato. Con le sue specifiche tecniche sa catturare tutti, ma c’è sempre chi vuole spendere ancora meno. A tale proposito, dunque, ti facciamo presente che sempre su eBay puoi acquistare Samsung Galaxy A14 a soli 150 euro per un periodo di tempo limitato.

Non perderti Samsung Galaxy A14 a questo prezzo

Il dispositivo mobile in questione viene proposto con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna con espansione effettuabile grazie allo slot microSD, e una batteria da 5.000 mAh per ottenere tutta l’autonomia necessaria a finire la giornata senza ricaricare il telefono. Il tutto sotto una scocca color Verde con dettagli striati sul retro, accompagnata anteriormente da un pannello PLS LCD da 6,6 pollici FHD+ con refresh rate di 90Hz, modesto e funzionale.

Il comparto fotocamera di Samsung Galaxy A14 presenta un sensore frontale da 13 MP su notch a goccia che segue bordi leggermente spessi, e tre lenti posteriori rispettivamente da 50 MP, 2 MP e 2 MP. Il sistema operativo, invece, è Android 13 con personalizzazione One UI Core 5, alleggerita per non pesare troppo sul chipset octa-core in dotazione, performante ma non quanto le soluzioni ammiraglia.

Il prezzo del dispositivo è pari a 150,99 euro anziché 189,90 euro, per un risparmio del 20% rispetto al listino. La consegna a domicilio viene offerta a costo zero dal rivenditore italiano, e la consegna è prevista tra 7 e 9 novembre. Il venditore paga le spese di spedizione anche in caso di restituzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.