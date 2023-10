Xiaomi Redmi 12 è disponibile al 57% IN MENO su eBay: che AFFARE FOLLE!

Hai addocchiato sulle nostre pagine Xiaomi 12 al 61% in meno su eBay ma il prezzo resta comunque troppo elevato per il tuo portafogli? Non preoccuparti, poiché sullo stesso sito di e-commerce puoi trovare altri dispositivi mobili a prezzi decisamente più accessibili. Vuoi un esempio? In queste ore puoi acquistare Xiaomi Redmi 12 al 57% in meno, un cartellino che difficilmente puoi trovare altrove!

Non lasciarti scappare Xiaomi Redmi 12!

Il dispositivo Xiaomi Redmi 12 è una certezza sulla fascia bassa del mercato smartphone: tutt’oggi il modello della linea Redmi low-cost viene celebrato come uno dei telefoni più venduti a livello internazionale, complice la dotazione di un ottimo display DotDisplay FHD+ a 90Hz con diagonale pari a 6,79 pollici. Ampio, fluido e dalla qualità elevata: non puoi volere di più da un pannello per i tuoi film ed episodi delle serie TV che tanto ami!

Sotto la scocca figurano invece 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna con possibilità di espanderla tramite microSD, e il chipset MediaTek Helio G88 per ottenere buone performance anche con un po’ di multitasking. La batteria da 5.000 mAh, poi, garantisce una giornata di autonomia se non anche qualche ora in più, pur mettendo sotto sforzo il telefono. Infine, il comparto fotocamera si compone di tre lenti posteriori – con principale da 50 megapixel – e una anteriore per ottenere ottimi selfie in qualsiasi istante.

Il prezzo di Xiaomi Redmi 12, quindi, su eBay scende da 359,90 euro a 155,59 euro grazie a un rivenditore italiano che garantisce consegna gratuita entro il 22 novembre. Il pagamento, come sempre, va completato con carta di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.