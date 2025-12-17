OnePlus 15R, Pad Go 2 e Watch Lite: specifiche e prezzi

Come anticipato a fine novembre, il produttore cinese ha annunciato il OnePlus 15R (recensione) durante l’evento trasmesso in diretta streaming dall’India. Il debutto internazionale dello smartphone è stato accompagnato da altri due prodotti, ovvero il tablet OnePlus Pad Go 2 e lo smartwatch Watch Lite (recensione).

OnePlus 15R: specifiche e prezzo

Il OnePlus 15R è uno smartphone di fascia medio-alta con schermo AMOLED da 6,83 pollici (risoluzione di 2800×1272 pixel e refresh rate variabile fino a 165 Hz), processore Snapdragon 8 Gen 5, 12 GB di RAM LPDDR5X Ultra e 256/512 GB di storage UFS 4.1. La qualità costruttiva è testimoniata dalle certificazioni IP66/68/69/69K.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50 e 8 megapixel (principale e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 32 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C e batteria da 7.400 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80 Watt.

Il sistema operativo è OxygenOS 16 basato su Android 16. I prezzi sono 729,00 euro (12GB+256GB) e 829,00 euro (12GB+512GB). Fino al 21 gennaio è possibile acquistare il modello da 512 GB allo stesso prezzo del modello da 256 GB.

OnePlus Pad Go 2: specifiche e prezzo

Il OnePlus Pad Go 2 è invece un tablet di fascia media con schermo da 12,1 pollici (risoluzione di 2800×1980 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz), processore MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 8 GB di RAM LPDDR5X e 128/256 GB di storage UFS 3.1.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriore e frontale da 8 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 e 5G, quattro altoparlanti, porta USB Type-C e batteria da 10.050 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 33 Watt.

Il sistema operativo è OxygenOS 16 basato su Android 16. I prezzi sono 349,00 euro (128 GB, Wi-Fi) e 449,00 euro (256 GB, 5G). Fino al 24 dicembre è possibile ottenere uno sconto di 50 euro.

OnePlus Watch Lite: specifiche e prezzo

Infine, il OnePlus Watch Lite è uno smartwatch economico con cassa in acciaio inossidabile e schermo AMOLED da 1,46 pollici (risoluzione di 416×416 pixel e luminosità fino a 3.000 nits). Ha ricevuto le certificazioni IP68 e 5ATM.

Queste sono le altre specifiche: processore BES2800BP, 4 GB di storage eMMC, connettività Bluetooth 5.2, GPS e Galileo, accelerometro, giroscopio, barometro, bussola digitale, cardiofrequenzimetro, sensori per livello di ossigeno nel sangue, temperatura e luce ambientale, batteria da 339 mAh con autonomia fino a 10 giorni.

Il sistema operativo è OxygenOS Watch 7.1 (RTOS). Il prezzo è 179,00 euro. Fino al 24 dicembre si può ottenere uno sconto di 20 euro.