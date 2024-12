OnePlus Nord CE 4 Lite: 120€ di sconto al Black Friday Amazon

Oggi con Amazon puoi risparmiare 120€ acquistando OnePlus Nord CE 4 Lite al Black Friday. Si tratta di un ottimo sconto. Mettilo subito in carrello a soli 209€, invece di 329€. Questo smartphone è apprezzato per le sue prestazioni e per la sua fluidità nonostante un prezzo da scaffale. Ora è in offerta, ma oggi è l’ultimo giorno.

Quindi ti consigliamo di acquistarlo velocemente, altrimenti potresti rimanere senza e non riuscire ad approfittare di questa occasione. Puoi anche approfittare del tasso zero di Amazon che ti permette di pagarlo in 5 rate a tasso zero a partire da 41,80€ al mese, senza interessi. La consegna gratuita è inclusa con l’abbonamento Prime.

OnePlus Nord CE 4 Lite: prestazioni che sorprendono

Il OnePlus Nord CE 4 Lite è uno smartphone che sorprende per le sue prestazioni. Oggi stupisce ancora di più per l’ottimo prezzo disponibile su Amazon in occasione del Black Friday. Oggi è l’ultimo giorno, salvo esaurimento scorte anticipato, per acquistarlo a soli 209€, con un risparmio di 120€.

Questo OnePlus sorprende per il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G che assicura prestazioni brillanti e fluide. Sorprende anche per il display AMOLED a 120Hz disponibile in questa fascia di prezzo. Sorprende anche per l’ottima batteria da 5110 mAh a 80W per un’autonomia ampia e una ricarica velocissima.

Acquistalo adesso a soli 209€, invece di 329€. Ultimo giorno su Amazon per il Black Friday.