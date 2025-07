OnePlus Nord CE5: autonomia fino a due giorni

Il produttore cinese annuncerà cinque nuovi dispositivi durante l’evento dell’8 luglio. Uno di essi è il OnePlus Nord CE5, ovvero il modello più economico della serie. Tra le caratteristiche più interessanti c’è l’elevata autonomia. Gli altri prodotti sono OnePlus Nord 5, OnePlus Pad Lite, OnePlus Buds 4 e la versione da 43 millimetri del OnePlus Watch 3.

Prestazioni, autonomia e AI

Considerati i frequenti leak con pubblicazione online di immagini e specifiche, OnePlus ha già svelato nomi, design e alcune caratteristiche dei dispositivi nella pagina web dedicata all’evento di lancio. Il OnePlus Nord CE5 è ovviamente il successore del OnePlus Nord CE4 (in Italia viene venduta la versione Lite 5G a 329,00 euro).

Nel comunicato stampa ricevuto dal produttore cinese vengono evidenziate le prestazioni e l’autonomia dello smartphone. OnePlus ha scelto il processore MediaTek Dimensity 8350 Apex, realizzato con tecnologia di processo a 4 nanometri da TSMC. Integra una CPU octa core con quattro core Arm Cortex-A715 e quattro core Arm Cortex-A510. La frequenza massima è 3,35 GHz.

È inoltre presente una GPU Arm Mali-G615 a sei core che offre prestazioni fino al 60% superiori e consumi fino al 55% inferiori alla generazione precedente. La memoria RAM LPDDR5X (forse 8 GB) garantisce performance elevate durante varie attività, tra cui multitasking, app AI, streaming HD e creazione di contenuti.

Il OnePlus Nord CE5 ha una batteria da 5.200 mAh con supporto per la ricarica rapida SuperVOOC da 80 Watt (100% in 56 minuti) che offre quasi due giorni di autonomia. La funzionalità Battery Health Engine gestisce in modo intelligente i cicli di carica per aumentare la longevità della batteria, mentre Bypass Charging alimenta lo smartphone direttamente tramite il caricabatterie senza passare dalla batteria.

La fotocamera posteriore principale ha un sensore Sony LYT-600 da 50 megapixel e stabilizzazione ottica. Grazie all’algoritmo RAW HDR e alla tecnologia Real Tone si ottengono scatti con colori vividi, toni della pelle realistici e contrasti ben bilanciati. La fotocamera supporta inoltre la registrazione video 4K a 60 fps con HDR.