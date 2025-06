OnePlus Pad Lite e altri quattro prodotti in arrivo

OnePlus ha comunicato che durante il Summer Launch Event dell’8 luglio annuncerà cinque nuovi prodotti per il mercato europeo. Gli utenti italiani potranno acquistare due smartphone, un tablet, uno smartwatch e una coppia di auricolari wireless. Il produttore cinese ha fornito alcune specifiche in anteprima e l’immagine dei dispositivi.

Cinque prodotti OnePlus in arrivo

I due smartphone sono OnePlus Nord 5 e Nord CE5. Entrambi sono modelli di fascia media, ma il OnePlus Nord 5 si avvicina alla fascia alta con la presenza del processore Snapdragon 8s Gen 3 (4 nanometri), affiancato da memoria LPDDR5X. Si tratta di un notevole miglioramento rispetto al processore Snapdragon 7+ Gen 3 del OnePlus Nord 4.

Il OnePlus Nord 5 supporta Snapdragon Elite Gaming con ray tracing in tempo reale e può eseguire il gioco Call of Duty Mobile a 144 fps. Integra inoltre un sistema di raffreddamento Cryo-Velocity VC con superficie di 7.300 mm² e materiali in grafene simili a quelli del OnePlus 13. Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europe, ha confermato che i due smartphone avranno il pulsante Plus Key e la funzionalità Plus Mind.

Il tablet è OnePlus Pad Lite. Non avrà il nuovo design per la fotocamera posteriore introdotto con il OnePlus Pad 3, ma conserverà quello dei vecchi modelli. Queste sono alcune possibili specifiche: schermo da 11 pollici, processore MediaTek Helio G100, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, due fotocamere da 5 megapixel, Wi-Fi 5 e LTE, porta USB Type-C e batteria a 9.340 mAh.

Durante l’evento dell’8 luglio (inizio ore 10:30) verranno inoltre mostrati gli auricolari OnePlus Buds 4 con doppi driver, doppi DAC, supporto Hi-Res LHDC 5.0 e audio 3D. Il produttore cinese annuncerà infine una versione da 43 millimetri del OnePlus Watch 3.