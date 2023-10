OnePlus Open: c'è la prima immagine ufficiale

Già a lungo protagonista nelle voci di corridoio, OnePlus Open sarà annunciato in via ufficiale la prossima settimana. La data da cerchiare in rosso sul calendario per sapere tutto sullo smartphone pieghevole è quella di giovedì 19 ottobre. L’evento di presentazione andrà in scena a Mumbai, in India, quando in Italia saranno le ore 16:00.

Giovedì 19 ottobre: la presentazione di OnePlus Open

Qui sotto è possibile dare uno sguardo al design, grazie a un’immagine ufficiale condivisa dal Presidente e COO della società, Kinder Liu, una sorta di teaser. A pubblicarla in anteprima è stata la redazione del sito The Verge, accompagnata da alcune dichiarazioni in merito al progetto. Ne riportiamo una di seguito, tradotta.

Ad essere onesti, da un po’ pensavamo al lancio di un pieghevole. Abbiamo impegnato gli ultimi due anni nella ricerca e nello sviluppo di prototipi, avremmo voluto farlo prima. Tuttavia, nelle fasi iniziali, abbiamo dovuto affrontare sfide tecniche.

Great to chat to the team at @verge and reveal the name of our first foldable – #OnePlusOpen! I also talked about why it's our dream smartphone and our big launch event – will you be there?https://t.co/KGezAETiUz — Kinder Liu (@KinderLiu) October 12, 2023

Ricordiamo che lo smartphone dovrebbe essere commercializzato anche dalla parent company OPPO, ma con un altro nome: Find N3. Tra le caratteristiche (non ancora confermate), un aumento della resistenza alle sollecitazioni durante l’utilizzo quotidiano, una riduzione nel numero degli elementi che costituiscono la cerniera di unione tra le due parti che lo compongono, un display interno con diagonale da 7,82 pollici e uno esterno da 6,31 pollici, fino a 24 GB di RAM e memoria interna UFS 4.0 con una capacità massima di 1 TB. Lato software, è prevista la presenza del sistema operativo OxygenOS basato su Android.

Fin dall’inizio, non ci siamo interessati molto alla concorrenza. Piuttosto, abbiamo prestato più attenzione agli utenti e alle loro necessità. Vogliamo offrire un pieghevole flagship a tutto tondo, senza alcun compromesso.

Per saperne di più in merito alle specifiche tecniche, alle tempistiche per l’uscita e al prezzo di OnePlus Open, l’appuntamento è dunque fissato per il pomeriggio del 19 ottobre.