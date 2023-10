OnePlus e Oppo: smartphone pieghevole in tandem

OnePlus ha confermato circa sei mesi fa che avrebbe annunciato uno smartphone pieghevole entro il 2023. L’azienda cinese ha confermato che il dispositivo mobile è stato progettato in collaborazione con Oppo, di cui OnePlus è una sussidiaria dal 2021. Pete Lau, Chief Product Officer di Oppo e co-fondatore di OnePlus, ha comunicato che lo stesso smartphone verrà distribuito con entrambi i brand in differenti mercati.

Oppo Find N3 in Cina e OnePlus Open nel resto del mondo

Nel comunicato stampa viene sottolineato che il nuovo smartphone pieghevole è il risultato di una collaborazione congiunta tra i team di Oppo e OnePlus. Gli ingegneri di Oppo hanno una maggiore esperienza nel settore, in quanto hanno già realizzato diversi modelli della serie Find N. Il dispositivo includerà la caratteristica distintiva amata dai fan OnePlus, ovvero l’alert slider.

Lo smartphone, che dovrebbe essere commercializzato come Oppo Find N3 in Cina e OnePlus Open nel resto del mondo (nomi non confermati), avrà una versione migliorata della cerniera usata nell’Oppo Find N2 con 31 componenti in meno e sarà il 37% più piccola. Il design compatto verrà abbinato ad un ampio schermo.

In base alle ultime indiscrezioni, lo smartphone dovrebbe avere un display interno da 7,82 pollici ed esterno da 6,31 pollici, entrambi con refresh rate fino a 120 Hz. Queste sono le altre possibili specifiche: processore Snapdragon 8 Gen 2, fino a 24 GB di RAM, fino a 1 TB di storage, fotocamere posteriori da 48, 48 e 64 megapixel (standard, ultra grandangolare e teleobiettivo), fotocamera frontale (interna) da 20 megapixel, fotocamera esterna (cover) da 32 megapixel e batteria da 4.800 mAh.

Il sistema operativo sarà probabilmente OxygenOS 13.1 basato su Android 13. A fine settembre è stato annunciato OxygenOS 14 basato su Android 14, ma il rilascio avverrà da metà di novembre (Google dovrebbe svelare la versione finale di Android 14 durante l’evento di domani).