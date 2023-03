OnePlus Pad in arrivo in Italia: svelata data di lancio

Durante il Mobile World Congress 2023 di Barcellona OnePlus ha mostrato al pubblico diversi dispositivi di ultima generazione, compreso il tablet OnePlus Tab presentato sul mercato orientale ancora a inizio febbraio 2023. Ebbene, se siete interessati a tale dispositivo è meglio che vi prepariate al lancio in Italia: finalmente abbiamo una data ufficiale!

OnePlus Pad arriva in Italia

Il Belpaese si prepara ad accogliere a braccia aperte il tanto atteso tablet della società di Pete Lau, il primo che si aggiungerà al portfolio di quest’ultima. Giusto in queste ore, difatti, la stessa azienda ha annunciato la data di apertura dei preordini per OnePlus Pad: dal 10 aprile 2023 sarà possibile acquistarli depositando prima un acconto tramite il sito ufficiale, per poi pagare il saldo residuo a tempo debito. Procedendo con questa prassi, OnePlus includerà un “regalo fantastico” nell’ordine, dall’entità sconosciuta.

Come sempre, le sorprese sono ben accette, ma l’elemento più importante rimane l’effettivo approdo di OnePlus Pad sul nostro mercato. Non sempre, difatti, i nuovi dispositivi del marchio cinese arrivano nei negozi della penisola a poche settimane dal lancio; si vede che in questo caso l’appeal è evidente all’azienda e, soprattutto, si tratta di una gamma che in futuro verrà espansa al fine di proporre molteplici alternative al pubblico.

Le specifiche di OnePlus Pad

Rivediamo quindi le specifiche tecniche del tablet: il display è da 11,6 pollici con risoluzione pari a 2.800 x 2.000 pixel, per una frequenza di aggiornamento massima di 144 Hz e luminosità di picco pari a 500 nit. Sotto la scocca si posizionano il cuore pulsante MediaTek Dimensity 9000 octa-core da massimo 3,05 GHz, assieme a 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria UFS 3.1, mentre la batteria è da 9.510 mAh con ricarica SuperVOOC a 67 watt.

Il comparto fotocamera si compone invece di due sensori (13 MP posteriore con riprese fino 4K@30fps, e 8 MP anteriore 1080p), mentre non manca il supporto lato video e audio a Dolby Vision e Dolby Atmos. Infine, il sistema operativo al primo avvio è Android 13 con OxygenOS 13.1. Naturalmente, è assicurata la compatibilità con gli accessori OnePlus Stylo e OnePlus Magnetic Keyboard, di cui tuttavia non è accertabile l’eventuale disponibilità in Italia.

Il prezzo quale sarà? Difficile prevederlo ma, data la scheda tecnica, meglio non aspettarsi cifre particolarmente basse.