OnePlus: pieghevole a conchiglia nel 2025

Sebbene quello dei fodlable non sia un segmento particolarmente propizio come quello degli smartphone “standard”, diversi produttori hanno scelto di investire su tale fronte e OnePlus è uno di essi. Infatti, dopo il debutto del modello OnePlus Open, lanciato ad ottobre dello scorso anno, in base a quanto emerso nelle score ore, l’azienda starebbe preparando un pieghevole a conchiglia che dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2025, probabilmente nel secondo trimestre.

OnePlus: pieghevole a conchiglia in primavera

A sostenere la cosa è il leaker Digital Chat Station sul social network cinese Weibo, parlando espressamente di “flagship compatto”. A quanto pare la società vuole lanciare il device come parte della gamma Ace, che però è bene tenere presente che è esclusiva della Cina, ma non è detto che la distribuzione non possa avvenire a livello internazionale. Ad esempio, l’Ace 3 è diventato fuori dalla Cina il OnePlus 12R.

Da tenere presente che le indiscrezioni riguardo un pieghevole a conchiglia marchio OnePlus circolano già da tempo. In precedenza si vociferava che il dispositivo potesse essere presentato già nel corso di quest’anno, più precisamente nel terzo trimestre dell’anno. Tuttavia, a quanto sembra, i piani dell’azienda sono cambiati e il debutto del device dovrà aspettare ancora diversi mesi.

C’è da dire, inoltre, che alcune indiscrezioni passate avevano ipotizzato che il dispositivo potesse in realtà essere un rebrand dello smartphone OPPO Find N5 Flip, un altro pieghevole in stile clamshell. Successivamente, però, è emerso che OPPO avrebbe addirittura cancellato i piani per il lancio di questo modello.