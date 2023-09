OnePlus sta preparando un nuovo smartwatch top di gamma?

Dopo il lancio di OnePlus Pad in Italia l’attenzione si sposta verso altri device del marchio cinese in arrivo nel Belpaese. Oltre ai tipici smartphone della linea numerata top di gamma e della serie Nord mid-range ed entry-level, sembra esserci anche uno smartwatch flagship in avvicinamento. Secondo nuove indiscrezioni, si tratta di un successore di OnePlus Watch che potrebbe giungere anche sotto marchio OPPO con un altro nome.

Nuovo smartwatch OnePlus in arrivo? Le possibili caratteristiche

Secondo quanto condiviso da realMlgmXyysd su X/Twitter, il prossimo smartwatch commercializzato sotto OnePlus e OPPO sarebbe noto con il nome in codice “star” e le sigle OWWE231 e OPWWE231 per il mercato globale. Come si compone? Stando ai leak, si tratterebbe di uno smartwatch con display rotondo dalla risoluzione di 466 x 466 pixel, basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 con coprocessore BES 2700 per gestire operazioni a basso consumo, e sistema operativo Google. Il tipster ha parlato di Android 11 Go, una scelta anomala data la disponibilità dell’ottimo Wear OS.

Arch: 32-Bit (armeabi-v7a, armeabi)

System: ColorOS for Watch 6.0 / Android 11 Go (Red Velvet Cake, RKQ1.211102.001, SDK 30)

DRM Level: Widevine L3

System Type: Non-A/B, Dynamic Partition, System-as-root

Other Variant: OPWWE231 (Maybe OnePlus Export), OWWE231 (Maybe Export) pic.twitter.com/43OSWWJP9k — MlgmXyysd🐱💕 (@realMlgmXyysd) September 14, 2023

L’elenco dell’hardware dello smartwatch include due pulsanti operativi, una corona e un barometro, per consentire l’implementazione di feature come ECG, Always On Display, gestures tramite chiusura della mano, misurazione dell’ossigeno nel sangue, monitoraggio dello stress, del sonno e degli allenamenti, e supporto alle eSIM.

Ovviamente queste restano indiscrezioni da prendere con le pinze in attesa di conferme, considerato peraltro che il leaker ha parlato di funzionalità esclusive per il mercato cinese come il supporto a WeChat Pay. Insomma, c’è ancora nebbia da diradare e sarà solo il tempo a confermare o meno le caratteristiche di questo nuovo smartwatch OnePlus.