OnePlus Watch 2R ufficiale: specifiche e prezzo

Insieme ai OnePlus Nord 4 e OnePlus Pad 2, il produttore cinese ha annunciato il OnePlus Watch 2R. Lo smartwatch offre numerose funzionalità per il monitoraggio della salute e delle attività sportive. Può essere già acquistato sul sito ufficiale.

OnePlus Watch 2R: specifiche e prezzo

Il OnePlus Watch 2R ha una cassa in alluminio, cinturino in silicone e fibbia in acciaio inossidabile. Lo schermo AMOLED da 1,43 pollici ha una risoluzione di 466×466 pixel, luminosità massima di 1.000 nits e supporta la funzionalità Always On Display. Il diametro è circa 47 millimetri, mentre il peso è 59 grammi. Ha ottenuto le certificazioni IP68 e 5ATM.

Queste sono le specifiche complete: processori Snapdragon W5 Gen 1 e BES2700BP, 2 GB di RAM, 32 GB di storage, EMMC da 4 GB per RTOS, connettività Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo e NFC. La batteria da 500 mAh offre un’autonomia fino a 100 ore.

Ovviamente sono presenti tutti i sensori necessari per il monitoraggio della salute e delle attività sportive: accelerometro, giroscopio, cardiofrequenzimetro, barometro, bussola e pulsossimetro. Lo smartwatch può quindi misurare frequenza cardiaca, livello di ossigeno nel sangue, livello di stress, qualità del sonno e oltre 100 tipi di allenamento.

Il sistema operativo è Wear OS 4, quindi ci sono tutti i servizi dell’azienda di Mountain View, tra cui Google Wallet, Google Pay, Google Assistant, Google Maps e Google Play Store. Il OnePlus Watch 2R è disponibile in due colori: Forest Green e Gunmetal Gray. Il prezzo è 279,00 euro.