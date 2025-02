OnePlus Watch 3, il Gronchi rosa degli smartwatch: Meda in China

Abbiamo appena ricevuto in redazione un comunicato ufficiale che annuncia un rinvio per la data di uscita del nuovo OnePlus Watch 3, inizialmente prevista per la giornata di domani, mercoledì 25 febbraio. È stata posticipata al mese di aprile 2025, a causa di un problema di natura estetica.

Meda in China: l’errore del OnePlus Watch 3

Il brand si è infatti accorto di un piccolo errore tipografico nascosto sotto il quadrante dell’orologio. Nulla in grado di compromettere il funzionamento del dispositivo, un difetto del tutto invisibile dopo averlo indossato, ma ritenuto comunque sufficientemente grave da giustificare la decisione. La conseguenza è stata inevitabile: dare il via a una nuova produzione, facendo così slittare il lancio.

OnePlus comunica inoltre che i clienti che riceveranno il dispositivo con l’errore avranno diritto alla restituzione del prodotto senza alcuna domanda, qualora lo desiderino . A dire il vero, chi lo riceverà rischierà di avere tra le mani e di potersi mettere al polso ciò che potremmo definire come il Gronchi rosa degli smartwatch, una sorta di edizione limitata non voluta, frutto di una svista.

Di quale errore si tratta? A fotografarlo è stata la redazione del sito The Verge, che ha ricevuto un’unità dell’orologio in anteprima per sottoporla a un test. Si legge chiaramente Meda in China (al posto di Made in China).

Anziché debuttare sul mercato, da domani (25 febbraio) OnePlus Watch 3 sarà in preordine al prezzo di 299 euro, in sconto di 50 euro rispetto al listino, ricevendo inoltre gli auricolari wireless OnePlus Nord Buds 3 Pro dal valore di 79 euro. Tra i punti di forza vale la pena citare la presenza del sistema operativo Wear OS 5 di Google preinstallato, le tante funzionalità dedicate al monitoraggio della salute e all’attività fisica, il doppio chipset (Snapdragon W5 affiancato da BES2800) e l’autonomia fino a 16 giorni con una sola ricarica della batteria interna.