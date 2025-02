OnePlus Watch 3 con Wear OS 5 arriva in Italia

Come anticipato la scorsa settimana, il produttore cinese ha portato in Europa il nuovo OnePlus Watch 3. Rispetto alla precedente generazione ci sono diversi miglioramenti in termini di design, specifiche hardware e funzionalità. Gli utenti italiani possono acquistare lo smartwatch a partire da oggi, sfruttando alcune offerte.

OnePlus Watch 3: specifiche e prezzo

Il OnePlus Watch 3 ha una cassa in acciaio inossidabile e una cornice in titanio. Lo schermo OLED da 1,5 pollici ha una risoluzione di 466×466 pixel e una luminosità massima di 2.200 nits. Lungo il lato destro ci sono un pulsante e una corona rotante. Lo smartwatch ha ricevuto le certificazioni MIL-STD-810H, IP68 e 5ATM.

Il OnePlus Watch 3 offre un’autonomia fino a 16 giorni (modalità risparmio energetico), grazie alla batteria da 631 mAh e all’architettura Dual Engine. Sono infatti presenti il processore Snapdragon W5 che si occupa dei compiti più pesanti e il microcontrollore BES2800 che gestisce le attività in background.

Lo smartwatch integra un nuovo sensore che misura la temperatura del polso e un chip GPS aggiornato che migliora la ricezione del segnale in aree con edifici alti. Sono presenti anche cardiofrequenzimetro, pulsossimetro, bussola, accelerometro, barometro, giroscopio e sensore di luce ambientale.

La connettività è garantita da Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo e NFC. Microfono e altoparlante consentono le chiamate telefoniche, mentre i 32 GB di storage possono essere utilizzati per copiare i brani musicali. Può misurare i parametri di oltre 100 tipi di allenamento e quelli sulla salute. In Europa sarà disponibile anche l’elettrocardiogramma nel secondo trimestre.

Entro marzo verrà rilasciato un aggiornamento che include la funzionalità 60s Health Check-in. Premendo il pulsante laterale verrà effettuato un check-in in 60 secondi che considera sei parametri: frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), benessere mentale, temperatura del polso, qualità del sonno ed età vascolare.

Il sistema operativo è Wear OS 5, quindi sono accessibili tutti i servizi Google, tra cui Gmail e Wallet. Il prezzo è 349,00 euro. Fino al 25 febbraio è possibile ricevere uno sconto di 50 euro e le OnePlus Buds Pro 3 in regalo. Dal 26 febbraio al 31 marzo sarà possibile ricevere uno sconto di 50 euro e le OnePlus Nord Buds 3 Pro in regalo.