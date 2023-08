Open Fiber down: continuano problemi in nord Italia ad agosto

L’espansione della copertura FTTH in Italia sta procedendo ancora lentamente ma, se vediamo un progresso costante e importante, è soprattutto grazie a Open Fiber. Il Piano Italia a 1 Giga ha fatto sì che l’operatore raggiungesse in relativamente poco tempo molte località chiave del Belpaese, comprese alcune aree bianche e grigie. In questi giorni, però, i clienti di operatori basati sulla rete Open Fiber hanno notato disservizi diffusi nel nord Italia. Cosa sta succedendo?

Problemi com Open Fiber ad Agosto 2023

Secondo quanto riportato anche da MondoMobileWeb, nella giornata del 13 agosto 2023 si sono registrati disservizi attorno ai POP di Milano Baggio e Torino, ma anche nel nord-est tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto si sono verificati malfunzionamenti della rete. Eppure, nella unica nota ufficiale dell’operatore si legge: “Open Fiber comunica che nel pomeriggio di ieri, 13 agosto 2023, si sono registrati disservizi sulla rete nelle aree afferenti alle centrali (POP) di Milano Baggio e Torino. I problemi sono stati risolti entro la serata. Nella notte si è inoltre registrato un nuovo disservizio nella centrale di Baggio (MI), ripristinato nelle prime ore del mattino. Al momento nella stessa centrale sono in corso attività di manutenzione straordinaria”.

Per di più, i disservizi si sono verificati una seconda volta ieri, 14 agosto 2023, nel pomeriggio. Insomma, sembra proprio che le centrali di Open Fiber in questi giorni debbano ricevere controlli approfonditi per evitare ulteriori disguidi tecnici.

