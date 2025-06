OpenAI aggiorna ChatGPT Search e Codex

Dopo aver migliorato la modalità vocale avanzata e annunciato il nuovo modello o3-pro per utenti con abbonamento ChatGPT Pro e Team, OpenAI ha rilasciato un aggiornamento per la funzionalità Search del chatbot e per Codex, l’agente AI che esegue varie attività relative alla programmazione.

Novità per ChatGPT Search e Codex

La funzionalità Search di ChatGPT è stata annunciata a fine ottobre 2024. Inizialmente era disponibile solo agli abbonati Plus e Team. Dal 16 dicembre 2024 è disponibile a tutti e dal 5 febbraio 2025 anche senza login. Permette di ottenere risposte più complete e aggiornate attraverso le informazioni trovate su Internet. In pratica può essere utilizzata al posto di Google Search ed è l’alternativa ad AI Overview.

L’aggiornamento rilasciato da OpenAI il 13 giugno migliora la qualità delle risposte e la capacità di ricerca. Il chatbot comprende meglio le richieste degli utenti fornendo risposte più esaustive, gestisce conversazioni più lunghe, riduce le risposte ripetitive, esegue automaticamente più ricerche per domande complesse e cerca sul web utilizzando un’immagine caricata.

OpenAI avverte gli utenti che ChatGPT potrebbe commettere errori, quindi è meglio controllare attentamente le risposte. A causa di un bug che verrà presto risolto, in alcuni casi viene mostrata una “catena di pensiero” per query semplici.

L’azienda californiana ha inoltre aggiornato Codex. L’agente AI può ora generare risposte multiple contemporaneamente per una singola attività e l’utente può scegliere tra le possibili soluzioni. Ci sono altri miglioramenti minori e vari bug fix. Per usare Codex serve l’abbonamento Pro, Plus, Enterprise o Team. La scorsa settimana si è verificato un down piuttosto lungo di ChatGPT.