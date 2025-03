OpenAI: cambi al vertice, Altman si focalizzerà su ricerca e sviluppo

OpenAI ha annunciato una riorganizzazione ai vertici dell’azienda. Brad Lightcap, attuale AD, assumerà nuove responsabilità nella gestione operativa dell’azienda. Invece Sam Altman, CEO di OpenAI, si concentrerà sugli aspetti tecnici e strategici dello sviluppo dell’AI, delegando parte delle attività amministrative.

OpenAI riorganizza la dirigenza

Secondo Bloomberg, Lightcap si occuperà ora della gestione quotidiana delle operazioni, dell’espansione internazionale e delle partnership chiave con giganti tech come Microsoft e Apple. OpenAI ha inoltre promosso Mark Chen a Chief Research Officer (in precedenza SVP della ricerca) e Julia Villagra a Chief People Officer (prima VP delle risorse umane).

In un post sul blog che annuncia i cambiamenti, l’azienda scrive: “OpenAI è cresciuta molto. Restiamo concentrati sullo stesso nucleo – perseguire la ricerca sull’AI di frontiera che accelera il progresso umano – ma ora forniamo anche prodotti utilizzati da centinaia di milioni di persone“.

Sam Altman guida la ricerca e lo sviluppo prodotti

Secondo Bloomberg, i recenti cambiamenti nella leadership significano che il CEO Sam Altman si focalizzerà sulla ricerca e lo sviluppo dei prodotti di OpenAI. Inoltre, l’azienda non prevede di nominare un nuovo CTO per sostituire Mira Murati, che ha lasciato il ruolo a settembre per avviare la propria startup nel settore dell’intelligenza artificiale, Thinking Machine.

Questa riorganizzazione interna è frutto anche del “vuoto” lasciato non solo da Mira Murati, ma anche da altre figure chiave. A settembre hanno lasciato l’azienda anche Bob McGrew, Chief Research Officer, e Barret Zoph, VP del post-training.

Da no-profit a for-profit

I recenti cambiamenti ai vertici preludono anche a un’imminente ristrutturazione della startup. A dicembre, OpenAI ha annunciato che si trasformerà da un’organizzazione non-profit a un’azienda for-profit. Elon Musk non l’ha presa molto bene… tant’è che ha trascinato l’azienda di Sam Altman in tribunale. Ma alla fine si è ritrovato con un pugno di mosche in mano. Dopo l’ennesimo tentativo di bloccare la transizione, un giudice federale della California ha stabilito che ha torto. Per la serie: “Caro Elon, mettiti l’anima in pace…“