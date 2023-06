OpenAI alla Camera dei Deputati: guarda l'audizione

È prevista per questo pomeriggio l’audizione dei rappresentanti di OpenAI presso la Camera dei Deputati. L’appuntamento fa parte del ciclo di confronti organizzato dal Comitato di Vigilanza sull’Attività di Documentazione a proposito del tema dell’intelligenza artificiale. Il via è previsto alle ore 16:00, con la possibilità di seguire la diretta streaming attraverso il sito istituzionale.

IA e politica: l’audizione di OpenAI alla Camera

Sono in programma gli interventi di Boris Power (Applied Research Engineer) e di Anna Makanju (Leading Public Policy), appartenenti al gruppo statunitense guidato da Sam Altman responsabile, tra le altre cose, dello sviluppo di ChatGPT. Uno ha contribuito in modo diretto al perfezionamento del modello GPT-4, l’altra ha invece fatto parte della delegazione incaricata, nei mesi scorsi, di risolvere le problematiche che hanno portato al blocco temporaneo del servizio nel nostro paese.

A presiedere l’incontro è Anna Ascani, Vicepresidente della Camera. L’obiettivo dichiarato dell’indagine è quello di approfondire la conoscenza dei progressi ottenuti, così come di quelli pianificati, da parte di una delle realtà più attive sul fronte dell’intelligenza artificiale.

Un tema delicato e complesso, che le nostre autorità e istituzioni si sono già trovate ad affrontare in più situazioni e contesti. Di recente, dapprima con lo stop a ChatGPT imposto a fine marzo dal Garante Privacy, poi con un appello lanciato dal senatore Marco Lombardo di Azione, che in occasione di un suo intervento in aula, ha letto un testo composto interamente dal chatbot, rendendo noto solo in chiusura la sua natura.

La discussione in merito non potrà che tenere conto di quanto sta accadendo a livello continentale, dove il Parlamento europeo ha appena approvato le regole che compongono il cosiddetto AI Act, un pacchetto di norme il cui obiettivo è proprio quello di rendere sicuro lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, senza soffocare l’innovazione.